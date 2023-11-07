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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Янг Бойз
Манчестер Сити - Янг Бойз: обзор матча 07 ноября 2023
Манчестер Сити
07.11.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
3 : 0
Завершен
Янг Бойз
23'
Э. Холанд (П)
45+1'
Ф. Фоден
51'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Янг Бойз
88'
Замена
Д. Малес
️️️️
Ф. Угринич
Замена
Ж. Доку
️️️️
М. Ковачич
80'
78'
Замена
С. Ганвула
️️️️
М. Элиа
78'
Замена
Н. Перссон
️️️️
У. Гарсия
77'
Желтая карточка
А. Аменда
65'
Замена
Л. Блум
️️️️
С. Джанко
65'
Замена
М. Чайва
️️️️
С. Иттен
Замена
О. Бобб
️️️️
Э. Холанд
61'
Замена
К. Филлипс
️️️️
К. Уокер
61'
53'
Вторая желтая
С. Лаупер
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Р. Льюис
51'
Замена
Н. Аке
️️️️
Д. Стоунз
46'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Д. Грилиш
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Холанд
23'
19'
Желтая карточка
С. Лаупер
15'
Желтая карточка
Л. Бенито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
2
Кайл Уокер
(К)
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
5
Мохамед Камара
(К)
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
95
Мануэль Аканджи
ПЗ
16
Родри
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Бернарду Силва
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
19
Эбрима Колли
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
19
Дариан Малес
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Эдерсон
3
Диаш
24
Гвардиол
6
Стоунз
2
Уокер
82
Льюис
27
Нуньес
8
Ковачич
10
Грилиш
47
Фоден
9
Холанд
3-2-3-2
1
Расьоппи
23
Бенито
12
Аменда
5
Камара
17
Джанко
25
Гарсия
30
Лаупер
23
Угринич
19
Ниасс
26
Иттен
12
Элиа
9
Холанд
14
Бобб
14
Бобб
9
Холанд
6
Стоунз
15
Аке
15
Аке
6
Стоунз
2
Уокер
27
Филлипс
27
Филлипс
2
Уокер
8
Ковачич
11
Доку
11
Доку
8
Ковачич
25
Гарсия
16
Перссон
16
Перссон
25
Гарсия
17
Джанко
27
Блум
27
Блум
17
Джанко
26
Иттен
14
Чайва
14
Чайва
26
Иттен
23
Угринич
19
Малес
19
Малес
23
Угринич
12
Элиа
35
Ганвула
35
Ганвула
12
Элиа
Остались в запасе
Манчестер Сити
Янг Бойз
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
95
Мануэль Аканджи
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
19
Эбрима Колли
ЛВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
95
Мануэль Аканджи
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
19
Эбрима Колли
ЛВ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Манчестер Сити - Янг Бойз
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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