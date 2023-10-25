Шалимов дал оценку игре Захаряна в матче Лиги чемпионов

Бывший тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал дебют полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в Лиге чемпионов, отметив, что за короткое время россиянину было сложно проявить себя.

«Он сыграл неудачно, но ничего страшного, не надо расстраиваться. Когда тебе дают 10–12 минут, проявить себя не так просто. Должно сложиться, чтобы он на пять минут вышел на замену, забил гол. Начнешь рисковать, например, отдал острую передачу и потерял мяч – впечатление портится, – сказал Шалимов.