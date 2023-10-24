В Сенегале прокомментировали новость о возможном матче со сборной России

Глава пресс-службы Федерации футбола Сенегала Кара Тиуне отреагировал на слухи о переговорах с РФС.

Сообщалось, что у сборной России есть пять потенциальных соперников на 2024-й год, в том числе сенегальская национальная команда.

«Мы ничего не знаем о том, что наша главная сборная может сыграть товарищеский матч с Россией в следующем году. Не понимаем, откуда берутся данные новости, но мы не можем подтвердить данную информацию. У нас нет никаких новостей по матчу взрослых команд Сенегала и России в 2024 году.

На данный момент есть только такая информация: сегодня сборные России и Сенегала U-17 сыграют в Анталье товарищеский матч. Информации по матчу со взрослой сборной России у нас нет», – заявил Тиуне.