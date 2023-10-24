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    • В Сенегале прокомментировали новость о возможном матче со сборной России

    В Сенегале прокомментировали новость о возможном матче со сборной России

    Глава пресс-службы Федерации футбола Сенегала Кара Тиуне отреагировал на слухи о переговорах с РФС.

    Сообщалось, что у сборной России есть пять потенциальных соперников на 2024-й год, в том числе сенегальская национальная команда.

    «Мы ничего не знаем о том, что наша главная сборная может сыграть товарищеский матч с Россией в следующем году. Не понимаем, откуда берутся данные новости, но мы не можем подтвердить данную информацию. У нас нет никаких новостей по матчу взрослых команд Сенегала и России в 2024 году.

    На данный момент есть только такая информация: сегодня сборные России и Сенегала U-17 сыграют в Анталье товарищеский матч. Информации по матчу со взрослой сборной России у нас нет», – заявил Тиуне.

    • В октябре сборная России провела два товарищеских матча: в Москве против Камеруна (1:0) и в Турции против Кении (2:2).
    • Команда отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.
    • Сенегал занимает 20‑е место в рейтинге ФИФА.

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    Источник: Sport24

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    24.10.2023 15:26
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