Головин вошел в сборную топ-5 лиг по итогам недели по версии La Gazzetta dello Sport

Итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport назвало символическую сборную топ-5 европейских футбольных лиг по итогам прошлой недели. В ней оказался российский полузащитник «Монако» Александр Головин.

Состав сборной недели в топ-5 европейских лиг по версии La Gazzetta dello Sport: вратарь Альбан Лафон («Нант»); защитники Даниэль Карвахаль («Реал»), Матс Хуммельс («Боруссия Д»), Дейли Блинд («Жирона»), Алекс Гримальдо («Байер»); полузащитники Александр Головин («Монако»), Луис Альберто («Лацио»), Дуглас Луис («Астон Вилла»); нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).