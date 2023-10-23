РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча с Сенегалом

Российский футбольный союз ведет переговоры о проведении товарищеского матча национальной сборной против Сенегала.
С небольшой вероятностью такой матч может состояться уже во время ноябрьской международной паузы, однако гораздо выше шансы, что сборные России и Сенегала сыграют в 2024 году.
- В октябре сборная России провела два товарищеских матча: в Москве против команды Камеруна (1:0) и в Турции против команды Кении (2:2).
- Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Источник: «Спорт-экспресс»