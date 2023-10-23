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    • РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча с Сенегалом

    РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча с Сенегалом

    Российский футбольный союз ведет переговоры о проведении товарищеского матча национальной сборной против Сенегала.

    С небольшой вероятностью такой матч может состояться уже во время ноябрьской международной паузы, однако гораздо выше шансы, что сборные России и Сенегала сыграют в 2024 году.

    • В октябре сборная России провела два товарищеских матча: в Москве против команды Камеруна (1:0) и в Турции против команды Кении (2:2).
    • Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Сегодня, 09:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19471

      paracetamol 2 часа назад

      Лучше не надо, Сенегал нас порвет!

      1
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      Рейтинг: +557

      Vratarь > paracetamol 2 часа назад

      Камеруна тоже тут боялись, да что-то спрятались после игры.

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