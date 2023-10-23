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РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча с Сенегалом

23 октября 2023, 09:06
2

Российский футбольный союз ведет переговоры о проведении товарищеского матча национальной сборной против Сенегала.

С небольшой вероятностью такой матч может состояться уже во время ноябрьской международной паузы, однако гораздо выше шансы, что сборные России и Сенегала сыграют в 2024 году.

  • В октябре сборная России провела два товарищеских матча: в Москве против команды Камеруна (1:0) и в Турции против команды Кении (2:2).
  • Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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Источник: «Спорт-экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Сенегал
Комментарии (2)
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paracetamol
1698046830
Лучше не надо, Сенегал нас порвет!
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