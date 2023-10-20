Осинькин назвал главное открытие первой трети сезона РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, какого футболиста считает главным открытием РПЛ по итогам 11 туров.

«Если говорить об игроке-открытии старта сезона РПЛ, то, наверное, это Салтыков. Тут я подразумеваю, что футболист, не очень много имевший игровой практики или совсем не игравший, в этом сезоне раскрылся», – заявил Осинькин.