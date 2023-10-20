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    Талалаев поддержал критику Мостового в адрес Карпина

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев согласился с мнением Александра Мостового.

    Ранее экс-спартаковец раскритиковал Валерия Карпина за совмещение постов в «Ростове» и сборной России.

    «Мостовой критикует Карпина за работу в сборной России и «Ростове»? Уже давно было доказано: совмещение постов вредит и сборной России, и клубу! Это было доказано давно, вот и результат», – сказал Талалаев.

    • Карпин тренирует сборную с июля 2021 года.
    • Он готов покинуть «Ростов» в случае допуска национальной команды к международным турнирам.
    • В октябре россияне победили Камерун (1:0) и сыграли вничью с Кенией (2:2).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25235

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это критика совмещения, а не в адрес Карпина. Зачем искажать смысл?

      2
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      ...
      Рейтинг: +6475

      AtticusFinch > DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Да это же Бомбардир

      1
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