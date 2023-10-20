Талалаев поддержал критику Мостового в адрес Карпина

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев согласился с мнением Александра Мостового.

Ранее экс-спартаковец раскритиковал Валерия Карпина за совмещение постов в «Ростове» и сборной России.

«Мостовой критикует Карпина за работу в сборной России и «Ростове»? Уже давно было доказано: совмещение постов вредит и сборной России, и клубу! Это было доказано давно, вот и результат», – сказал Талалаев.