Мостовой – о Карпине: «Ему все сходит с рук»

Александр Мостовой снова критически высказался о работе Валерия Карпина одновременно в «Ростове» и сборной России.
«Совмещение Карпина? Я изначально говорил об этом: это неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. Такого нигде нет, это неправильно.
Карпин сколько раз делал такие высказывания, от которых все были в шоке, но он все равно продолжает работать в сборной. Ему все сходит с рук.
Поэтому нет смысла здесь что-то обсуждать», – заявил Мостовой.
- Сборная России в четверг победила Камерун (1:0).
- Следующий соперник – Кения (16 октября).
Источник: «РБ Спорт»