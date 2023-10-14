Мостовой – о Карпине: «Ему все сходит с рук»

Александр Мостовой снова критически высказался о работе Валерия Карпина одновременно в «Ростове» и сборной России.

«Совмещение Карпина? Я изначально говорил об этом: это неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. Такого нигде нет, это неправильно.

Карпин сколько раз делал такие высказывания, от которых все были в шоке, но он все равно продолжает работать в сборной. Ему все сходит с рук.

Поэтому нет смысла здесь что-то обсуждать», – заявил Мостовой.