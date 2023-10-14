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    Мостовой – о Карпине: «Ему все сходит с рук»

    Александр Мостовой снова критически высказался о работе Валерия Карпина одновременно в «Ростове» и сборной России.

    «Совмещение Карпина? Я изначально говорил об этом: это неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. Такого нигде нет, это неправильно.

    Карпин сколько раз делал такие высказывания, от которых все были в шоке, но он все равно продолжает работать в сборной. Ему все сходит с рук.

    Поэтому нет смысла здесь что-то обсуждать», – заявил Мостовой.

    • Сборная России в четверг победила Камерун (1:0).
    • Следующий соперник – Кения (16 октября).

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    Источник: «РБ Спорт»

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