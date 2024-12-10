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    • МакГиди – о «Спартаке» Карпина: «В раздевалке было пиво, сигареты, снюс»

    МакГиди – о «Спартаке» Карпина: «В раздевалке было пиво, сигареты, снюс»

    Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди вспомнил атмосферу в клубе при главном тренере Валерии Карпине.

    «Думаю, Карпин и сейчас курит, в этом нет ничего особенного. Кстати, Карпин раньше курил постоянно, но в то же время довольно часто присоединялся к нам на тренировках. И был в отличной форме! Карпин часто звонил мне, чтобы поговорить, будь то какая-то дисциплинарная проблема или еще что-то. И каждый раз, когда я заходил в его офис, он стоял у окна и курил.

    Куривший игрок, который сразу приходит на ум, – это Андрей Дикань. После каждой игры я видел, как он стоял с сигаретой в туалете или в душе. Но это не было большой проблемой. И, я думаю, некоторые другие игроки делали то же самое.

    Как и все, я люблю пиво – могу выпить после игры. Или немного вина. Виски, водку, может быть, что-то более крепкое, если я иду на дискотеку или куда-то еще. После игр обычно любил посидеть дома, съесть немного фруктов, выпить пива. В России это довольно распространенное явление. Сейчас в Британии люди не говорят о таких вещах. В России же после игры в раздевалке всегда было пиво, некоторые игроки могли покурить, но я этого не делал. Кто-то употреблял снюс. Правда, не знаю, настолько ли он популярен в России, как в Британии», – сказал МакГиди.

    • Последним клубом 38-летнего МакГиди стал «Эйр» из 2-го по силе дивизиона Шотландии.
    • По ходу карьеры Эйден провел 93 матча за «Спартак» (2010-2013 годы), забил 13 голов, сделал 28 ассистов.
    • На счету МакГиди 92 матча за Ирландию, 5 голов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2024 19:49
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    Комментарии (13)
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    DOCTOR PENALTY
    1733852673
    Болтун.
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    ...уефан
    1733853012
    ...это у кого, интересно знать, пиво с фруктами - обычное явление в России???... Больше для меня ничего не новость)...
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    Айболид
    1733853773
    .... пиво , сигареты , снюс , большой чан бромантана ....
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    alefreddy
    1733854060
    дисциплина отсутствовала
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    7:1
    1733856026
    глушенков: могу после игры выпить пару банок пива. бомбардир: 100500 новостей с заголовком о ПРИСТРАСТИИ глушенкова к алкоголю. хряки: ату его, ату! алкоголик! хрю! млять, такие вы днища.
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