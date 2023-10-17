Осинькин рассказал о страхе за своего футболиста

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал решение РФС отправить молодeжную сборную России в Бразилию на товарищеские матчи с местными молодeжными клубами.

«В отсутствие практики для молодeжной сборной это, наверное, хорошо продуманное решение – поехать в такую футбольную страну и сыграть с сильными командами. Вы видите, какой уровень футбола в «Сантосе», «Палмейрасе».

Но, конечно, пугает перелeт. Восстанавливаться после такого и ещe играть за такое короткое время несколько игр всe-таки сложно. Будем смотреть, какой Никита вернeтся, восстанавливать. Надеюсь, в плане здоровья всe обойдeтся», – заявил Осинькин.