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    Осинькин рассказал о страхе за своего футболиста

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал решение РФС отправить молодeжную сборную России в Бразилию на товарищеские матчи с местными молодeжными клубами.

    «В отсутствие практики для молодeжной сборной это, наверное, хорошо продуманное решение – поехать в такую футбольную страну и сыграть с сильными командами. Вы видите, какой уровень футбола в «Сантосе», «Палмейрасе».

    Но, конечно, пугает перелeт. Восстанавливаться после такого и ещe играть за такое короткое время несколько игр всe-таки сложно. Будем смотреть, какой Никита вернeтся, восстанавливать. Надеюсь, в плане здоровья всe обойдeтся», – заявил Осинькин.

    • Молодежная сборная России провела четыре матча в Бразилии с 12 по 16 сентября.
    • Вингер «Крыльев Советов» Никита Салтыков был игроком старта в трех из четырех игр.
    • В текущем сезоне 19-летний Салтыков принял участие в 14 встречах «Крыльев Советов» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
    • 22 октября самарский клуб сыграет на выезде против «Зенита». Начало встречи – 16:30 мск.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +60

      Цугундeр 1 час назад

      Зато какой фурор! В Англии "Динамо"..45-й год.
      Ни одного проигрыша. И 6-4 у Сантоса.
      Вот там играли русские (ну, россияне, ладно)..

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