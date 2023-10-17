Осинькин рассказал о страхе за своего футболиста

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал решение РФС отправить молодeжную сборную России в Бразилию на товарищеские матчи с местными молодeжными клубами.

«В отсутствие практики для молодeжной сборной это, наверное, хорошо продуманное решение – поехать в такую футбольную страну и сыграть с сильными командами. Вы видите, какой уровень футбола в «Сантосе», «Палмейрасе».

Но, конечно, пугает перелeт. Восстанавливаться после такого и ещe играть за такое короткое время несколько игр всe-таки сложно. Будем смотреть, какой Никита вернeтся, восстанавливать. Надеюсь, в плане здоровья всe обойдeтся», – заявил Осинькин.

Молодежная сборная России провела четыре матча в Бразилии с 12 по 16 сентября.

Вингер «Крыльев Советов» Никита Салтыков был игроком старта в трех из четырех игр.

В текущем сезоне 19-летний Салтыков принял участие в 14 встречах «Крыльев Советов» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

22 октября самарский клуб сыграет на выезде против «Зенита». Начало встречи – 16:30 мск.

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