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    Топ-10 дерби мира по версии FourFourTwo

    Издание FourFourTwo составило рейтинг главных дерби мира. Критерии оценки – накал страстей, колорит, атмосфера, враждебность.

    Понятие «дерби» издание трактует в широком смысле – как матч принципиальных соперников, а не только из одного города.

    1. «Ривер Плейт»«Бока Хуниорс» (Аргентина).

    2. «Селтик»«Рейнджерс» (Шотландия).

    3. «Реал»«Барселона» (Испания).

    4. «Фенербахче»«Галатасарай» (Турция).

    5. «Боруссия» Д – «Шальке» (Германия).

    6. «Манчестер Юнайтед»«Ливерпуль» (Англия).

    7. «Рома»«Лацио» (Италия).

    8. «Аль-Ахли»«Замалек» (Египет).

    9. «Марсель»«ПСЖ» (Франция).

    10. «Милан»«Интер» (Италия).

    Источник: FourFourTwo

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