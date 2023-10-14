Топ-10 дерби мира по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo составило рейтинг главных дерби мира. Критерии оценки – накал страстей, колорит, атмосфера, враждебность.
Понятие «дерби» издание трактует в широком смысле – как матч принципиальных соперников, а не только из одного города.
1. «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» (Аргентина).
2. «Селтик» – «Рейнджерс» (Шотландия).
3. «Реал» – «Барселона» (Испания).
4. «Фенербахче» – «Галатасарай» (Турция).
5. «Боруссия» Д – «Шальке» (Германия).
6. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» (Англия).
8. «Аль-Ахли» – «Замалек» (Египет).
9. «Марсель» – «ПСЖ» (Франция).
Источник: FourFourTwo