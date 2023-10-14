Топ-10 дерби мира по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo составило рейтинг главных дерби мира. Критерии оценки – накал страстей, колорит, атмосфера, враждебность.

Понятие «дерби» издание трактует в широком смысле – как матч принципиальных соперников, а не только из одного города.

1. «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» (Аргентина).

2. «Селтик» – «Рейнджерс» (Шотландия).

3. «Реал» – «Барселона» (Испания).

4. «Фенербахче» – «Галатасарай» (Турция).

5. «Боруссия» Д – «Шальке» (Германия).

6. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» (Англия).

7. «Рома» – «Лацио» (Италия).

8. «Аль-Ахли» – «Замалек» (Египет).

9. «Марсель» – «ПСЖ» (Франция).

10. «Милан» – «Интер» (Италия).