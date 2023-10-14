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    • «Спросонья не понял и скинул трубку»: Горшков рассказал, как получил вызов в сборную

    «Спросонья не понял и скинул трубку»: Горшков рассказал, как получил вызов в сборную

    Защитник сборной России и «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, при каких обстоятельствах узнал о вызове в сборную.

    «Узнал интересно: дома уснул, проснулся, пошeл кормить малыша, раз звонок, два, скинул. Думаю: «Кто там может звонить?» Третий раз звонят, взял трубку, говорят: «Юрий, вы знаете, что вас вызвали в сборную России?» Я спросонья говорю, что не знал. Не понимал спросонья и скинул. Потом телефон начал разрываться. Увидел список и осознал.

    Для многих вызов в сборную – мечта детства. Для меня в том числе. Ты всю жизнь работаешь и мечтаешь оказаться здесь и сыграть за сборную. Каждый ждeт и мечтает об этом», – сказал игрок в эфире «Матч ТВ».

    • Впереди у России матч с Кенией (16 октября).
    • Горшков – воспитанник «Чертаново».
    • В этом сезоне РПЛ он оформил дубль в ворота «Спартака».

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    Источник: «Чемпионат»

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