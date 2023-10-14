«Спросонья не понял и скинул трубку»: Горшков рассказал, как получил вызов в сборную

Защитник сборной России и «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, при каких обстоятельствах узнал о вызове в сборную.

«Узнал интересно: дома уснул, проснулся, пошeл кормить малыша, раз звонок, два, скинул. Думаю: «Кто там может звонить?» Третий раз звонят, взял трубку, говорят: «Юрий, вы знаете, что вас вызвали в сборную России?» Я спросонья говорю, что не знал. Не понимал спросонья и скинул. Потом телефон начал разрываться. Увидел список и осознал.

Для многих вызов в сборную – мечта детства. Для меня в том числе. Ты всю жизнь работаешь и мечтаешь оказаться здесь и сыграть за сборную. Каждый ждeт и мечтает об этом», – сказал игрок в эфире «Матч ТВ».