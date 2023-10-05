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  • В сербском «Спартаке» оценили старт сезона под руководством Кержакова

В сербском «Спартаке» оценили старт сезона под руководством Кержакова

5 октября 2023, 13:51
1

Президент сербского «Спартака» Никола Симович оценил старт команды в сезоне под руководством тренера Александра Кержакова.

  • «Спартак» занимает 8-е место в чемпионате Сербии.
  • 40-летний Кержаков возглавил клуб в июне.

– Удовлетворены ли работой Кержакова в стартовой части сезона?

– Удовлетворен результатами на данный момент и уверен, что дальше мы будем только прогрессировать.

– Не нервничали, когда после шести туров у команды было две победы и четыре поражения?

– Вообще не нервничал! Сербские болельщики и многие клубы в стране совершенно нетерпеливы в отношении тренеров, и многие торопятся с их сменой. Мы делаем все возможное, чтобы не быть клубом такого типа.

Стараемся дать максимально возможный шанс каждому тренеру, которого назначаем. И, видя ситуацию, я абсолютно не был обеспокоен.

– Почему?

– Знал, что команда находится в процессе становления. Тренер и игроки, только узнают друг друга, поскольку многие новички пришли не с начала сезона, уже по его ходу.

Понимаю, что в таких обстоятельствах требуется время, чтобы все отладить. Игрокам – чтобы привыкнуть к новой системе и требованиям тренера, тренеру – чтобы лучше узнать их возможности.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Сб Кержаков Александр
Комментарии (1)
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alp
1696504377
как бы кержу не пришлось на родину возвращатся... он же так этого боится
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