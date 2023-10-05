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  • Тренер «Краснодара» Ивич рассказал, чем важна победа над «Пари НН» в Фонбет Кубке России

Тренер «Краснодара» Ивич рассказал, чем важна победа над «Пари НН» в Фонбет Кубке России

5 октября 2023, 10:15
1

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал комментарии по итогам выигранного матча с «Пари НН».

  • Краснодарцы разгромили соперника со счетом 3:0.
  • Набрав 3 очка, команда сохранила шансы на выход из группы Фонбет Кубка России.

«Для нас эта победа важна, потому что теперь мы намного более уверены в своей позиции в данном соревновании. Поздравляю своих игроков, они выложились на все 100%.

Тяжело играть против соперника, у которого 10 игроков остаются за линией мяча. В таких матчах нужно быть креативными и что‑то предпринимать.

Сегодня у нас в составе было много футболистов, которые мало играли в последнее время. И ожидать от них, что они сразу же делать идеально, конечно же, нельзя.

Им нужно адаптироваться, что они в итоге и сделали. Я доволен их игрой и результатом», – сказал Ивич.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Нижний Новгород Краснодар Ивич Владимир
Комментарии (1)
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Январь 59
1696494043
Любая победа важважна. Каждый игрок получает импульс уверенности, мандат доверия от тренера и заряд желаний для тренировки.
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