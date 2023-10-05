Тренер «Краснодара» Ивич рассказал, чем важна победа над «Пари НН» в Фонбет Кубке России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал комментарии по итогам выигранного матча с «Пари НН».

Краснодарцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Набрав 3 очка, команда сохранила шансы на выход из группы Фонбет Кубка России.

«Для нас эта победа важна, потому что теперь мы намного более уверены в своей позиции в данном соревновании. Поздравляю своих игроков, они выложились на все 100%.

Тяжело играть против соперника, у которого 10 игроков остаются за линией мяча. В таких матчах нужно быть креативными и что‑то предпринимать.

Сегодня у нас в составе было много футболистов, которые мало играли в последнее время. И ожидать от них, что они сразу же делать идеально, конечно же, нельзя.

Им нужно адаптироваться, что они в итоге и сделали. Я доволен их игрой и результатом», – сказал Ивич.