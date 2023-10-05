Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер «Краснодара» Ивич рассказал, чем важна победа над «Пари НН» в Фонбет Кубке России

    Тренер «Краснодара» Ивич рассказал, чем важна победа над «Пари НН» в Фонбет Кубке России

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал комментарии по итогам выигранного матча с «Пари НН».

    • Краснодарцы разгромили соперника со счетом 3:0.
    • Набрав 3 очка, команда сохранила шансы на выход из группы Фонбет Кубка России.

    «Для нас эта победа важна, потому что теперь мы намного более уверены в своей позиции в данном соревновании. Поздравляю своих игроков, они выложились на все 100%.

    Тяжело играть против соперника, у которого 10 игроков остаются за линией мяча. В таких матчах нужно быть креативными и что‑то предпринимать.

    Сегодня у нас в составе было много футболистов, которые мало играли в последнее время. И ожидать от них, что они сразу же делать идеально, конечно же, нельзя.

    Им нужно адаптироваться, что они в итоге и сделали. Я доволен их игрой и результатом», – сказал Ивич.

    Новости по теме
    «Это потому что он в футбол играл»: Мостовой назвал тренера РПЛ, чья работа ему нравится 3
    Ивича спросили про возможный переход из «Краснодара» в «Спартак» 2
    «У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков»: Зарема – о руководстве «Спартака» 9
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2023 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2649

      Январь 59 5 октября, 11:20

      Любая победа важважна. Каждый игрок получает импульс уверенности, мандат доверия от тренера и заряд желаний для тренировки.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+