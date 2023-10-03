Лига чемпионов. «Сосьедад» победил «Зальцбург» (2:0), Захарян остался в запасе

«Сосьедад» обыграл «Зальцбург» (2:0) на выезде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Российский полузащитник Арсен Захарян остался в запасе испанской команды.
«Унион» проиграл «Браге» (2:3), ведя по ходу матча со счетом 2:0.
Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур
Зальцбург (Австрия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Оярсабаль, 7; 0:2 – Мендес, 27.
Группа С. 1-й тур
Унион (Германия) – Брага (Португалия) – 2:3 (2:1)
Голы: 1:0 – Бекер, 30; 2:0 – Бекер, 37; 2:1 – Ниакате, 41; 2:2 – Брума, 51; 2:3 – Каштру, 90+4.
Источник: «Бомбардир»