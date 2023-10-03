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    • Лига чемпионов. «Сосьедад» победил «Зальцбург» (2:0), Захарян остался в запасе

    Лига чемпионов. «Сосьедад» победил «Зальцбург» (2:0), Захарян остался в запасе

    «Сосьедад» обыграл «Зальцбург» (2:0) на выезде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Российский полузащитник Арсен Захарян остался в запасе испанской команды.

    «Унион» проиграл «Браге» (2:3), ведя по ходу матча со счетом 2:0.

    Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур

    Зальцбург (Австрия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Оярсабаль, 7; 0:2 – Мендес, 27.

    Группа С. 1-й тур

    Унион (Германия) – Брага (Португалия) – 2:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Бекер, 30; 2:0 – Бекер, 37; 2:1 – Ниакате, 41; 2:2 – Брума, 51; 2:3 – Каштру, 90+4.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.10.2023 21:42
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 4 октября, 09:21

      Только, у Захаряна нет шансов, даже на замену выходить.
      Команда быстрая, техничная-а, Захарян медленный.
      Скоро и в заявку не будет попадать и через в аренду 2 дивизион.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2218

      Fialet 3 октября, 21:52

      Захирян совсем захиреет на лавке. А Сосидат выбросил деньги на ветер.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18036

      Garrincha58 3 октября, 21:49

      посмотрел Реал прилично бегают не понятно только зачем им Захарян

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +592

      odessakmv > Garrincha58 4 октября, 06:25

      шашлыки жарить

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3740

      FRZZ > Garrincha58 4 октября, 09:52

      Это Арустамян подсунул его Сосьедаду, как это ему удалось, непонятно.

      0
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