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Шевченко прокомментировал назначение советником Зеленского

1 октября 2023, 08:22
6

Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на назначение советником президента страны Владимира Зеленского.

«Президент Владимир Зеленский назначил меня своим внештатным советником по вопросам спорта. Учитывая свой опыт, я вижу себя полезным в процессе переговоров по организации международных спортивных мероприятий с участием Украины и созданию новых событий для поддержки Украины.

Позиция внештатного советника – продолжение деятельности, которую я уже полтора года провожу как посол фандрайзинговой платформы UNITED24.

Вместе с командой UNITED24 мы привлекли на помощь Украины миллионы долларов, провели ряд благотворительных акций, среди которых Game4Ukraine – большой футбольный матч на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, где приняли участие мировые звeзды футбола.

Самое главное, что мы привлекли много внимания к Украине, которое сегодня нам очень нужно. Сейчас начата подготовка ко второму футбольному благотворительному матчу.

Мы должны использовать все возможности и ресурсы, чтобы донести наше мощное сообщение и голос нашей страны звучал на мировой арене. Спорт – это большая сила, объединяющая миллиарды людей со всего мира. Мы должны делать всe, чтобы поощрять людей поддерживать Украину, а я по-прежнему сделаю всe для этого», – написал Шевченко в соцсетях.

  • Шевченко с 2016 по 2021 год возглавлял сборную Украины.
  • Затем он работал в «Дженоа».
  • В 2004 году Шевченко стал обладателем «Золотого мяча».

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Источник: «Чемпионат»
Украина. Премьер-лига Шевченко Андрей
Комментарии (6)
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kara-mba
1696138087
Эх Андрюха, зря ты это сделал! После Зели в утиль пойдёшь.
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Andrering87
1696235824
Ля еще один клоун..скоро вместе с зелей будут пускать и потом х нести)
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Виторио
1696247852
Неразумно. Гореть вместе будут.
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ramblernasheveverythng
1697202870
Он так и до главы государства может дорасти (правда ненадолго) , как дёниц после самоубийства гитлера .
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Сам_себе_сказал
1697279653
Такой же как Кличко, не дружит с головой
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