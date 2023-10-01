Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Шевченко прокомментировал назначение советником Зеленского

    Шевченко прокомментировал назначение советником Зеленского

    Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на назначение советником президента страны Владимира Зеленского.

    «Президент Владимир Зеленский назначил меня своим внештатным советником по вопросам спорта. Учитывая свой опыт, я вижу себя полезным в процессе переговоров по организации международных спортивных мероприятий с участием Украины и созданию новых событий для поддержки Украины.

    Позиция внештатного советника – продолжение деятельности, которую я уже полтора года провожу как посол фандрайзинговой платформы UNITED24.

    Вместе с командой UNITED24 мы привлекли на помощь Украины миллионы долларов, провели ряд благотворительных акций, среди которых Game4Ukraine – большой футбольный матч на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, где приняли участие мировые звeзды футбола.

    Самое главное, что мы привлекли много внимания к Украине, которое сегодня нам очень нужно. Сейчас начата подготовка ко второму футбольному благотворительному матчу.

    Мы должны использовать все возможности и ресурсы, чтобы донести наше мощное сообщение и голос нашей страны звучал на мировой арене. Спорт – это большая сила, объединяющая миллиарды людей со всего мира. Мы должны делать всe, чтобы поощрять людей поддерживать Украину, а я по-прежнему сделаю всe для этого», – написал Шевченко в соцсетях.

    • Шевченко с 2016 по 2021 год возглавлял сборную Украины.
    • Затем он работал в «Дженоа».
    • В 2004 году Шевченко стал обладателем «Золотого мяча».

    Новый тур ЛЧ начинается: ставьте на главные матчи со страховкой до 17000₽!

    Новости по теме
    Алиев рассказал об изменениях в состоянии Милевского: он попал в больницу из-за проблем с алкоголем 1
    Обладатель «Золотого мяча» назначен советником Зеленского 5
    Экс-защитник «Динамо» К: «После начала СВО Милевский пил каждый день» 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2023 08:22
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Виктор-Лившиц-vkontakte 2 октября, 14:57

      Неразумно. Гореть вместе будут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2643

      Andrering87 2 октября, 11:37

      Ля еще один клоун..скоро вместе с зелей будут пускать и потом х нести)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4499

      ПалкоВводецъ (returned) 1 октября, 09:20

      Эх Друха! Был знаменитым футболистом, а стал авном подрейтузным наркомана. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16637

      Алексей З 1 октября, 08:33

      Что здесь удивительного и зачем бомбардир это выкладывает ?
      У Многих из местной публики любое упоминание Украины вызывает нервное перенапряжение, ну пожалейте людей.
      У нас Овечкин возглавлял пупкин-команда, ну это из той же оперы , ничего нового.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +944

      JIEGEHDA > Алексей З 5 часов назад

      Я вот не пойму . Ты ж говоришь какая плохая Россия . И какие русские не такие . А чего сам не поедешь на Украину и не будешь помогать им? Ну раз такой ленивый жертвуй бабки туда им на помощь . Сидеть болтать как плохо живётся все умеют)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +270

      kara-mba 1 октября, 08:28

      Эх Андрюха, зря ты это сделал! После Зели в утиль пойдёшь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +137

      ramblernasheveverything > kara-mba 1 октября, 09:12

      Дятел, он за свою страну ."Вместе с командой UNITED24 мы привлекли на помощь Украины миллионы долларов"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5339

      Каратель > ramblernasheveverything 2 октября, 15:40

      Ты такой наивный...на какую помощь,кому привлекли...там только воруют

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+