Шевченко прокомментировал назначение советником Зеленского

Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на назначение советником президента страны Владимира Зеленского.

«Президент Владимир Зеленский назначил меня своим внештатным советником по вопросам спорта. Учитывая свой опыт, я вижу себя полезным в процессе переговоров по организации международных спортивных мероприятий с участием Украины и созданию новых событий для поддержки Украины.

Позиция внештатного советника – продолжение деятельности, которую я уже полтора года провожу как посол фандрайзинговой платформы UNITED24.

Вместе с командой UNITED24 мы привлекли на помощь Украины миллионы долларов, провели ряд благотворительных акций, среди которых Game4Ukraine – большой футбольный матч на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, где приняли участие мировые звeзды футбола.

Самое главное, что мы привлекли много внимания к Украине, которое сегодня нам очень нужно. Сейчас начата подготовка ко второму футбольному благотворительному матчу.

Мы должны использовать все возможности и ресурсы, чтобы донести наше мощное сообщение и голос нашей страны звучал на мировой арене. Спорт – это большая сила, объединяющая миллиарды людей со всего мира. Мы должны делать всe, чтобы поощрять людей поддерживать Украину, а я по-прежнему сделаю всe для этого», – написал Шевченко в соцсетях.

Шевченко с 2016 по 2021 год возглавлял сборную Украины.

Затем он работал в «Дженоа».

В 2004 году Шевченко стал обладателем «Золотого мяча».

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