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    • Мостовой объяснил, почему отклонил предложение Широкова поработать в «Сатурне»

    Мостовой объяснил, почему отклонил предложение Широкова поработать в «Сатурне»

    Александр Мостовой отреагировал на слова Романа Широкова.

    Гендиректор «Леон Сатурна» ранее рассказал, что звал Мостового в тренерский штаб команды, но тот отказался.

    «Он сказал: не его уровень. Я говорю: «Давай тебя поставим, будешь учиться у Кононова». Он говорит: «Не мой уровень. Сейчас Абаскаль уходит, и я захожу [в «Спартак»]», – цитирует Широкова Legalbet.

    «Все это было сказано в шутку, мы же футболисты – у нас за плечами много лет в футболе.

    Ну какой «Сатурн? Что мне там делать? Этот диалог состоялся, когда Кононова не было в клубе, а сейчас там на месте тренера, как знаю, уже сам Рома Широков.

    Нет, меня никто в «Сатурн» не звал! Это все шутки. Данные слова равносильны тому, если кто-то сейчас придет из нашей сборной, а я им скажу: «Эй, сборная, как дела? Меня не пригласите? Не хотите освободить место?»

    Это чистого вида футбольный разговор, мы все так общаемся», – заявил Мостовой.

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    Источник: Sport24

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