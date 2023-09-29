Мостовой объяснил, почему отклонил предложение Широкова поработать в «Сатурне»

Александр Мостовой отреагировал на слова Романа Широкова.

Гендиректор «Леон Сатурна» ранее рассказал, что звал Мостового в тренерский штаб команды, но тот отказался.

«Он сказал: не его уровень. Я говорю: «Давай тебя поставим, будешь учиться у Кононова». Он говорит: «Не мой уровень. Сейчас Абаскаль уходит, и я захожу [в «Спартак»]», – цитирует Широкова Legalbet.

«Все это было сказано в шутку, мы же футболисты – у нас за плечами много лет в футболе.

Ну какой «Сатурн? Что мне там делать? Этот диалог состоялся, когда Кононова не было в клубе, а сейчас там на месте тренера, как знаю, уже сам Рома Широков.

Нет, меня никто в «Сатурн» не звал! Это все шутки. Данные слова равносильны тому, если кто-то сейчас придет из нашей сборной, а я им скажу: «Эй, сборная, как дела? Меня не пригласите? Не хотите освободить место?»

Это чистого вида футбольный разговор, мы все так общаемся», – заявил Мостовой.