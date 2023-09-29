Мостовой отказался работать в «Сатурне»: «Говорит: «Не мой уровень. Сейчас Абаскаль уходит, и я захожу в «Спартак»

Главный тренер и генеральный директор «Леон Сатурна» Роман Широков рассказал о переговорах с Александром Мостовым по поводу работы в клубе из Раменского.

«Мостового позвал бы? Он сказал: не его уровень. Я говорю: «Давай тебя поставим, будешь учиться у Кононова». Он говорит: «Не мой уровень. Сейчас Абаскаль уходит, и я захожу [в «Спартак»]».

Человек сразу хочет с большого начать? У нас был определeнный шорт-лист тренеров. И многие говорили: «Вторая лига? Не мой уровень». Думаешь: «Где ты был? Если ты такой в порядке, иди покажи».

Вот Вадику Евсееву не зазорно: Вторую лигу выиграл, пошeл в середину Первой лиги, хоп – команду Премьер-лиги возглавил.

У тренеров философия такая: «Мы будем лучше сидеть, никуда не пойдeм. Главное, чтобы не ассоциировали со Второй лигой», – заявил Широков.