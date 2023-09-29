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  • Мостовой отказался работать в «Сатурне»: «Говорит: «Не мой уровень. Сейчас Абаскаль уходит, и я захожу в «Спартак»

Мостовой отказался работать в «Сатурне»: «Говорит: «Не мой уровень. Сейчас Абаскаль уходит, и я захожу в «Спартак»

29 сентября 2023, 18:18
18

Главный тренер и генеральный директор «Леон Сатурна» Роман Широков рассказал о переговорах с Александром Мостовым по поводу работы в клубе из Раменского.

«Мостового позвал бы? Он сказал: не его уровень. Я говорю: «Давай тебя поставим, будешь учиться у Кононова». Он говорит: «Не мой уровень. Сейчас Абаскаль уходит, и я захожу [в «Спартак»]».

Человек сразу хочет с большого начать? У нас был определeнный шорт-лист тренеров. И многие говорили: «Вторая лига? Не мой уровень». Думаешь: «Где ты был? Если ты такой в порядке, иди покажи».

Вот Вадику Евсееву не зазорно: Вторую лигу выиграл, пошeл в середину Первой лиги, хоп – команду Премьер-лиги возглавил.

У тренеров философия такая: «Мы будем лучше сидеть, никуда не пойдeм. Главное, чтобы не ассоциировали со Второй лигой», – заявил Широков.

  • Сейчас Мостовой проходит обучение в тренерской академии РФС.
  • Он пока тренировал только в Медиалиге.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Сатурн Спартак Широков Роман Мостовой Александр
Комментарии (18)
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Боров мясной
1696002158
На горшок ты сходишь, такое гавно в Спартак не позовут!
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udav4691
1696002796
Мясо из болота только если Романцев,да и то...
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NewLife
1696003167
С твоим уровнем полно наполеонов в палате № 6 городской психушки, присоединяйся.
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Filllllll
1696004574
Может он пошутил? А его не поняли)
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alefreddy
1696006317
пиарится где только можно а сам как неуловимый Бил никому не нужен
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шахта Заполярная
1696011592
Тебе в Спартаке даже метлу доверить нельзя, метлу тож же достанешь как ты крут, что она меньше мусора вымела, чем ты голов забил.
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FCSpartakM
1696012828
Медиа лига уровень зато
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oyabun
1696052073
Царь, просто Царь. )) Его удел Высшие сферы. )
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docndoc
1696076911
Оппа... Где-то взгрустнул Гвардиола.. Может почуял чего...)))
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Plyash
1696094090
А Широков это кто,тот самый?Ему бы срок тянуть за симпатию к мальчишкам,которые ему ответить не смогли и не могут.Да нет,кто-то прикрывает этого негодяя сего даже сейчас,по месту его работы.И это самое страшное. Жаль ребят из Леон Сатурна.
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