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    • В окружении Бека-Бека прокомментировали угрозы игрока «Ниццы» спрыгнуть с моста

    В окружении Бека-Бека прокомментировали угрозы игрока «Ниццы» спрыгнуть с моста

    Представители полузащитника «Ниццы» Алексиса Бека-Бека отрицают, что его намерение покончить с собой связано с расставанием с девушкой.

    «История о любовном разрыве ложная, она не имеет никакого отношения к произошедшему. Мы больше не будем комментировать эту ситуацию», – сказали в окружении футболиста.

    • Бека-Бека ранее выступал в РПЛ за «Локомотив».
    • Он угрожал спрыгнуть с моста высотой 100 метров.
    • Француза уже спасли – с ним работали сотрудники экстренных служб и клубный психолог.

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    Источник: Instant Foot

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1981

      lek! 2 часа назад

      А как же , что Локомотив так думает ?

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