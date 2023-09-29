В окружении Бека-Бека прокомментировали угрозы игрока «Ниццы» спрыгнуть с моста

Представители полузащитника «Ниццы» Алексиса Бека-Бека отрицают, что его намерение покончить с собой связано с расставанием с девушкой.

«История о любовном разрыве ложная, она не имеет никакого отношения к произошедшему. Мы больше не будем комментировать эту ситуацию», – сказали в окружении футболиста.