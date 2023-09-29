Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Стало известно, почему Бека-Бека хочет покончить с собой

    Появились новые подробности инцидента с защитником «Ниццы» Алексисом Бека-Бека, который угрожает спрыгнуть со 100-метрового моста Маньян в Ницце.

    По предварительным, экс-футболист «Локомотива» думает о суициде из-за расставания с девушкой, сообщает RMC Sport.

    Переговоры с игроком ведет полиция. На месте находятся психологи и спасатели.

    • Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
    • Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
    • В этом сезоне у француза 0 матчей за «Ниццу».

    Новости по теме
    Бека-Бека ушeл с края моста – он угрожал покончить с собой 1
    Экс-игрок «Локомотива» угрожает совершить суицид, стоя на краю моста в Ницце 2
    «Бешикташ» сделал предложения двум бывшим игрокам РПЛ 1
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7879

      mihail200606 1 час назад

      бОльшая часть этих угроз это попытки привлечь внимание.. кто хочет сразу -тот делает это сразу. Есть разные надёжные способы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5527

      Эном айс 1 час назад

      Чё не под поезд?
      Символичность таки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20028

      ilichkadr > Эном айс 55 минут назад

      Ну, не Анна же Каренина!?
      Странно то, что угрожает спрыгнуть со 100-метрового моста. Надо бы попробовать с обычной девятиэтажки сигануть.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+