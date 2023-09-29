Стало известно, почему Бека-Бека хочет покончить с собой

Появились новые подробности инцидента с защитником «Ниццы» Алексисом Бека-Бека, который угрожает спрыгнуть со 100-метрового моста Маньян в Ницце.
По предварительным, экс-футболист «Локомотива» думает о суициде из-за расставания с девушкой, сообщает RMC Sport.
Переговоры с игроком ведет полиция. На месте находятся психологи и спасатели.
- Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
- Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
- В этом сезоне у француза 0 матчей за «Ниццу».
Источник: RMC Sport