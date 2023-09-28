«Ословновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон»: Талалаев – о полузащитнике 2DROTS

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о прозвищах футболистов 2DROTS после победного матча в Фонбет Кубке России.

«Зацепил ли кто-то из 2Drots? Знаю этих игроков с детства. Кого я не знаю? Ослоновского? Или Сычева, который в ЦСКА начинал? Или опорного, который в «Чертаново» был? Манна?

Я не знаю эти клички. Ословновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон. Это ваши ребята, называйте как вам нравится. Большинство знаю», – заявил Талалаев.