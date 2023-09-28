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    • «Ословновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон»: Талалаев – о полузащитнике 2DROTS

    «Ословновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон»: Талалаев – о полузащитнике 2DROTS

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о прозвищах футболистов 2DROTS после победного матча в Фонбет Кубке России.

    «Зацепил ли кто-то из 2Drots? Знаю этих игроков с детства. Кого я не знаю? Ослоновского? Или Сычева, который в ЦСКА начинал? Или опорного, который в «Чертаново» был? Манна?

    Я не знаю эти клички. Ословновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон. Это ваши ребята, называйте как вам нравится. Большинство знаю», – заявил Талалаев.

    • «Химки» победили со счетом 2:0.
    • 2DROTS впервые в истории дошли до 4-го раунда Кубка.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    28.09.2023 23:40
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