Уткин прокомментировал вылет 2Drots из Фонбет Кубка России

Василий Уткин отреагировал на результат матча 1/32 финала Фонбет Кубка России между 2DROTS и «Химками».

«Сегодня Дроты подошли к своему потолку. Их плюсы обернулись против них. Я тоже думал, что привычка не просто поддерживать, а прям-таки подвзвинчивать атмосферу перед матчами и во время них тоже. Сегодня команда была традиционно заведена, но это привело к тому, что парни стали хрупкими.

Дроты же отлично начали. Две атаки, завершившиеся подачами справа на дальнюю штангу – это сегодня классическая игровая идея, стянуть соперника на один край и перегрузить другой, чтобы там возник лишний свой. Парни так играют, они в это умеют.

Пропущенный гол выбил. Своей нелепостью. Я уверен, что большинство игроков на поле вообще не поняли, как это случилось. Но при этом все заметили, что этому пропущенному не сопутствовал ни взрыв трибун, ни что-то в этом роде – мяч «Химок» утонул в тишине.

Потом удаление Гаучо. Не хочу вмешиваться в обсуждение, было или нет – в матч это легло вот так. И команда этого не перенесла. Ее эмоциональность, заряд стали ее слабостью, потому что по ходу матча, когда ты на поле, фиг поймешь, что там произошло.

Но гол в тишину, удаление… Очень трудно в этот момент не понять, что сегодня, видимо, не выйдет. В общем, поэмой матч не стал, да. И трагедией не стал, не бросайтесь словами – трагедия, это когда люди гибнут.

А то, что мы увидели, называется честным сочным словом драма. «Иногда выигрываешь – иногда проигрываешь» (с). Не киснуть, Дроты! Да вы и не скиснете», – написал Уткин в своем телеграм-канале.