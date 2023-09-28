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    • Президент 2Drots эмоционально отреагировал на вылет из Фонбет Кубка России

    Президент 2Drots эмоционально отреагировал на вылет из Фонбет Кубка России

    Президент 2Drots Некит высказался после поражения своей команды от «Химок» (0:2) в 1/32 финала Фонбет Кубка России.

    – Гаучо удалился еще в первом тайме. В телеге «дротов» появилась реплика, что это перенапряжение, перенастрой. Согласен ли ты с этим и как думаешь, почему с Гаучо это случилось?

    – Необъяснимо. Просто дерьмовый день. Нам не повезло с голами в наши ворота. Первый гол – Дима [Сычев] такие никогда не пропускал. Тут бамс, что-то случилось. Второй гол – рикошет. Пенальти, красная карточка Гао.

    Знаешь, по идее он поскользнулся, игрок [«Химок»] перепрыгнул, и я даже не знаю, коснулся он его или нет. Не знаю. Наверное, от излишнего желания.

    – Гаучо извинился в раздевалке?

    – Конечно. Он был подавленный. Конечно он извинялся перед командой. Ему хотелось помочь на поле.

    – Ты говорил, что Гаучо стоит минимум миллион евро. Как считаешь, после этого матча цена упала из-за его проблем?

    – Да у него нет проблем. Впервые такое случилось, это не что-то систематическое. Я думаю, это никак не влияет на его технику, на умение играть с мячом, на понимание футбола.

    – Вы не хотели играть в Химках. Как считаешь, помог вам «Москвич»?

    – Сложно ответить на вопрос. Я не знаю как бы было, сыграй мы в Химках. Думаю, в любом случае плюс для нас, что мы играли здесь.

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    Источник: Sports.ru

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