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  • Президент 2Drots эмоционально отреагировал на вылет из Фонбет Кубка России

Президент 2Drots эмоционально отреагировал на вылет из Фонбет Кубка России

28 сентября 2023, 20:20

Президент 2Drots Некит высказался после поражения своей команды от «Химок» (0:2) в 1/32 финала Фонбет Кубка России.

– Гаучо удалился еще в первом тайме. В телеге «дротов» появилась реплика, что это перенапряжение, перенастрой. Согласен ли ты с этим и как думаешь, почему с Гаучо это случилось?

– Необъяснимо. Просто дерьмовый день. Нам не повезло с голами в наши ворота. Первый гол – Дима [Сычев] такие никогда не пропускал. Тут бамс, что-то случилось. Второй гол – рикошет. Пенальти, красная карточка Гао.

Знаешь, по идее он поскользнулся, игрок [«Химок»] перепрыгнул, и я даже не знаю, коснулся он его или нет. Не знаю. Наверное, от излишнего желания.

– Гаучо извинился в раздевалке?

– Конечно. Он был подавленный. Конечно он извинялся перед командой. Ему хотелось помочь на поле.

– Ты говорил, что Гаучо стоит минимум миллион евро. Как считаешь, после этого матча цена упала из-за его проблем?

– Да у него нет проблем. Впервые такое случилось, это не что-то систематическое. Я думаю, это никак не влияет на его технику, на умение играть с мячом, на понимание футбола.

– Вы не хотели играть в Химках. Как считаешь, помог вам «Москвич»?

– Сложно ответить на вопрос. Я не знаю как бы было, сыграй мы в Химках. Думаю, в любом случае плюс для нас, что мы играли здесь.

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Источник: Sports.ru
Россия. Кубок Химки 2DROTS
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