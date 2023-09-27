Ярошик рассказал о состоянии 11-месячной дочери, которая упала в межлестничный пролет

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал состояние его 11-месячной дочери, с которой случился несчастный случай.
- Дочь чешского тренера упала в межлестничный пролет и получила перелом теменной кости головы.
- В «Оренбурге» заявили, что тренер уволился из клуба на фоне этого инцидента.
- Ярошика сменил испанец Давид Деограсия.
«Мы сделали большое обследование. Слава богу, все хорошо. Сейчас нужно будет раз в несколько месяцев проводить обследование.
Так что сейчас все хорошо, надеюсь, что в будущем все тоже будет хорошо», – сказал Ярошик.
Источник: «Спорт-Экспресс»