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    • Ярошик рассказал о состоянии 11-месячной дочери, которая упала в межлестничный пролет

    Ярошик рассказал о состоянии 11-месячной дочери, которая упала в межлестничный пролет

    Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал состояние его 11-месячной дочери, с которой случился несчастный случай.

    • Дочь чешского тренера упала в межлестничный пролет и получила перелом теменной кости головы.
    • В «Оренбурге» заявили, что тренер уволился из клуба на фоне этого инцидента.
    • Ярошика сменил испанец Давид Деограсия.

    «Мы сделали большое обследование. Слава богу, все хорошо. Сейчас нужно будет раз в несколько месяцев проводить обследование.

    Так что сейчас все хорошо, надеюсь, что в будущем все тоже будет хорошо», – сказал Ярошик.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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