Канчельскис сравнил свою зарплату в «Аль-Хиляле» с окладом Малкома

Андрей Канчельскис порассуждал о зарплатах в саудовских клубах сейчас и 20 лет назад.

«Малком зарабатывает 18 миллионов в «Аль-Хиляле»? Конечно, это несопоставимые числа. Вы видите, что сейчас футбол превратился в бизнес. Такие цены, такие зарплаты...

Надо только пожелать удачи, чтобы это пошло на развитие, а не превратилось в воздушный шар, который потом лопнет. Хотелось, чтобы футбол в этом регионе дальше двигался вперед.

Зарплаты были не такие, в десять раз меньше, может, даже, и в большее количество раз. В общем, на порядок меньше. Но это желание руководителей клуба», – сказал Канчельскис.

Россиянин выступал за «Аль-Хиляль» в 2003 году.

Малком ушел в саудовский клуб прошлым летом из «Зенита» за 60 млн евро.

Играйте с выгодой: ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!