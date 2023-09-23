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    • Канчельскис сравнил свою зарплату в «Аль-Хиляле» с окладом Малкома

    Канчельскис сравнил свою зарплату в «Аль-Хиляле» с окладом Малкома

    Андрей Канчельскис порассуждал о зарплатах в саудовских клубах сейчас и 20 лет назад.

    «Малком зарабатывает 18 миллионов в «Аль-Хиляле»? Конечно, это несопоставимые числа. Вы видите, что сейчас футбол превратился в бизнес. Такие цены, такие зарплаты...

    Надо только пожелать удачи, чтобы это пошло на развитие, а не превратилось в воздушный шар, который потом лопнет. Хотелось, чтобы футбол в этом регионе дальше двигался вперед.

    Зарплаты были не такие, в десять раз меньше, может, даже, и в большее количество раз. В общем, на порядок меньше. Но это желание руководителей клуба», – сказал Канчельскис.

    • Россиянин выступал за «Аль-Хиляль» в 2003 году.
    • Малком ушел в саудовский клуб прошлым летом из «Зенита» за 60 млн евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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