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    • Широков раскритиковал Тинькова: «Все вывез за рубеж, пусть там и сидит»

    Широков раскритиковал Тинькова: «Все вывез за рубеж, пусть там и сидит»

    Бывший футболист сборной России Роман Широков выступил с критикой в адрес Олега Тинькова.

    Бизнесмен ранее назвал владельца «Краснодара» Сергея Галицкого трусом, а его клуб – говном.

    – Как вам слова Олега Тинькова, который раскритиковал Сергея Галицкого за то, что он создал «Краснодар», построил стадион, парк и вообще наз­вал его трусом?

    – Да что на этого Тинькова обращать внимание?! В отличие от Галицкого, который все вкладывает в Росс­ию, этот все вывез за рубеж. Пусть там и сидит.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5035

      Ziklop 1 час назад

      у Галицкого (армяна) много денег за рубежом, Романа широко имели он не курсе!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11835

      alp 1 час назад

      молодец, гопарь, правильно в этот раз выступил

      1
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      Рейтинг: +161

      яцык 1 час назад

      Широков коннченный гопник

      1
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      Рейтинг: +6324

      fakeid 2 часа назад

      что, мля, он вывез? яндекс предлагал кучу бабла за банк - не продал. а потом тупо отжали за копейки. кость бросили как собаке - её он вывез?

      2
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      Рейтинг: +98

      ramblernasheveverything > fakeid 2 часа назад

      Тоже самое ---Тут ты прав.Плюсую хоть ты и Zомбиватник.

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      Рейтинг: +11835

      alp > fakeid 1 час назад

      тут как говорится, жадность фраера сгубила... пусь теперь сидит там с тем, что есть...

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      Рейтинг: +6160

      Питерский князь > fakeid 1 час назад

      Жалко, что он критиковал политику нашего государства, сидя за рубежом.
      Так бы еще и 20 лет получил. Доживал бы последние дни на зоне.
      В России наворовался и еще говна желает стране.

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      Рейтинг: +21778

      Cleaner 2 часа назад

      Гопник Широков, а ты повали Тинькова на траву и ногами его, ногами! ОТМАЗАННЫЙ, не появляйся на Бомбардире, тебе тут не рады...(((

      3
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      Рейтинг: +98

      ramblernasheveverything > Cleaner 2 часа назад

      Тут ты прав.Плюсую хоть ты и Zомбиватник.

      0
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      Рейтинг: +12499

      BRO_football 3 часа назад

      А вот и не всё. Главное детище Тинькова - банк Тинькофф у него отжали и вывести не получилось. Впрочем, Тинькову и так хорошо живётся.

      2
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      Рейтинг: +98

      ramblernasheveverything 3 часа назад

      Золотые слова от Широкова.Записать бы в летопись бытия Руси....Да вот автор - Не человек.Пинать ногами по голове лежачего судью, человек не сможет.Нечеловек может.

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      Рейтинг: +16218

      Алексей З 3 часа назад

      Встречный вопрос , а кто такой Широков, чтобы к его словам прислушиваться ?
      Это тот кто на "дворовом" уровне играя ,судью ногами х..ячил ?
      Авторитет.

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