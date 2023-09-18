Широков раскритиковал Тинькова: «Все вывез за рубеж, пусть там и сидит»

Бывший футболист сборной России Роман Широков выступил с критикой в адрес Олега Тинькова.

Бизнесмен ранее назвал владельца «Краснодара» Сергея Галицкого трусом, а его клуб – говном.

– Как вам слова Олега Тинькова, который раскритиковал Сергея Галицкого за то, что он создал «Краснодар», построил стадион, парк и вообще наз­вал его трусом?

– Да что на этого Тинькова обращать внимание?! В отличие от Галицкого, который все вкладывает в Росс­ию, этот все вывез за рубеж. Пусть там и сидит.