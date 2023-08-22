Тиньков назвал Галицкого трусом, а «Краснодар» – говном

Предприниматель Олег Тиньков вновь раскритиковал поведение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.

У команды 0 трофеев.

В июне «Краснодар» уступил в кубковом суперфинале ЦСКА.

– Вы понимаете, как сейчас, в изоляции и без еврокубков, можно содержать, спонсировать команду в Краснодаре, где даже аэропорт не работает?

– Я вообще не понимаю. Я смотрю спорт, секцию на РБК. Там только про скандалы пишут каких-то фигуристов, кто с кем расстался, кто жопу показал, кто сиську – какая-то Тухтамашева. Я понимаю, что российский спорт сейчас – это про показать жопу или какие-то сексуальные скандалы. Это все фантасмагория, смешно.

Какой-то Леонид Федун что-то там заявил про «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» вничью сыграл – я не то что не кликну, постараюсь поскорее промотать. Ну какой спорт в этой стране без международного участия? Это какой-то бред. Какие-то дворовые соревнования.

– А вы понимаете, почему Галицкий продолжает это все делать?

– Нет, не понимаю. У него какие-то свои установки, он че-то там себе придумал. Что Краснодар – его город, «мои мальчики». Эти его мальчики... Он, в отличие от меня, на международном рынке не работал – там это не так работает.

Мальчики, когда начинают хорошо пинать, они тут же заключают контракты с другими командами и уезжают оттуда, из этого говна. И плевать им на этого Галицкого, что он на них потратился и душу вложил. Потому что спортсмены – и это, справедливости ради, нормально, – они все продажные. У них короткая жизнь. Они мне: «Ой, Олег, мы тебя так любим!» Потом им предлагали контракт больше полмиллиона – и они убегали. У них агенты. Они ищут, где больше платят.

В последний раз в Милане Сергей мне лично сказал: «Я не могу бросить ребят... Мои ребята... Моя молодая школа». Но парадокс в том, что эти ребята сразу его бросят, как только им предложат контракт.

У Галицкого стадион частный. Все: «Галицкий, Галицкий!» Он умрет, его дочка продаст за 100 миллионов этот стадион. Насчет парка не знаю, наверное, государственный, передал городу, молодец. И команда у него частная, ее тоже можно продать – наверняка стоит тех денег, что он в нее инвестировал.

– Вы помирились, все нормально?

– Нет, я с ним не мирился, он мне не звонил, и я ему не звонил. А что нам говорить? Я считаю, что он трус, вот и все.

Мы сидели и говорили. Он сказал: «Да, я тоже как и ты, ты молодец. Я тоже заявлю, поддержу». А потом он просто испугался. Прикрылся стадионом, ребятами какими-то.

Чего ему эти ребята? Ты же живешь один раз, у тебя карма – ты должен как человек поступить, а не прикрываться какими-то краснодарами, клубами, парками. Тем более все построено, стоит.

Жизнь нас рассудит, на небе нас рассудят. Кто мы такие, чтобы судить? Нет, не общаемся мы, но мне больно.

Новый сезон стартовал: используйте бонус в 17000₽ и ставьте на матчи любимой команды без риска!