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    Тиньков назвал Галицкого трусом, а «Краснодар» – говном

    Предприниматель Олег Тиньков вновь раскритиковал поведение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

    • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
    • У команды 0 трофеев.
    • В июне «Краснодар» уступил в кубковом суперфинале ЦСКА.

    – Вы понимаете, как сейчас, в изоляции и без еврокубков, можно содержать, спонсировать команду в Краснодаре, где даже аэропорт не работает?

    – Я вообще не понимаю. Я смотрю спорт, секцию на РБК. Там только про скандалы пишут каких-то фигуристов, кто с кем расстался, кто жопу показал, кто сиську – какая-то Тухтамашева. Я понимаю, что российский спорт сейчас – это про показать жопу или какие-то сексуальные скандалы. Это все фантасмагория, смешно.

    Какой-то Леонид Федун что-то там заявил про «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» вничью сыграл – я не то что не кликну, постараюсь поскорее промотать. Ну какой спорт в этой стране без международного участия? Это какой-то бред. Какие-то дворовые соревнования.

    – А вы понимаете, почему Галицкий продолжает это все делать?

    – Нет, не понимаю. У него какие-то свои установки, он че-то там себе придумал. Что Краснодар – его город, «мои мальчики». Эти его мальчики... Он, в отличие от меня, на международном рынке не работал – там это не так работает.

    Мальчики, когда начинают хорошо пинать, они тут же заключают контракты с другими командами и уезжают оттуда, из этого говна. И плевать им на этого Галицкого, что он на них потратился и душу вложил. Потому что спортсмены – и это, справедливости ради, нормально, – они все продажные. У них короткая жизнь. Они мне: «Ой, Олег, мы тебя так любим!» Потом им предлагали контракт больше полмиллиона – и они убегали. У них агенты. Они ищут, где больше платят.

    В последний раз в Милане Сергей мне лично сказал: «Я не могу бросить ребят... Мои ребята... Моя молодая школа». Но парадокс в том, что эти ребята сразу его бросят, как только им предложат контракт.

    У Галицкого стадион частный. Все: «Галицкий, Галицкий!» Он умрет, его дочка продаст за 100 миллионов этот стадион. Насчет парка не знаю, наверное, государственный, передал городу, молодец. И команда у него частная, ее тоже можно продать – наверняка стоит тех денег, что он в нее инвестировал.

    – Вы помирились, все нормально?

    – Нет, я с ним не мирился, он мне не звонил, и я ему не звонил. А что нам говорить? Я считаю, что он трус, вот и все.

    Мы сидели и говорили. Он сказал: «Да, я тоже как и ты, ты молодец. Я тоже заявлю, поддержу». А потом он просто испугался. Прикрылся стадионом, ребятами какими-то.

    Чего ему эти ребята? Ты же живешь один раз, у тебя карма – ты должен как человек поступить, а не прикрываться какими-то краснодарами, клубами, парками. Тем более все построено, стоит.

    Жизнь нас рассудит, на небе нас рассудят. Кто мы такие, чтобы судить? Нет, не общаемся мы, но мне больно.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:40
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +427

      За Московский ЦСКА 3 минуты назад

      Вот такая гниль,раньше заправляла в стране. Пока Россия не очистится от тиньковых, легче стране не станет.

      0
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      Рейтинг: +2096

      alll-333 7 минут назад

      Админы, нафига вы про этого урода тинькова печатаете? Пусть сволочь сдыхает в небытие

      2
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      Рейтинг: +412

      Napaleon Banapart 12 минут назад

      Да все понимают что если Сергей Николаевич скажет то что думает завтра же раздавят. Возбудят кучу дел все отожмут и раздербанят.

      0
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      Рейтинг: +19559

      ilichkadr 15 минут назад

      Очередной олигарх испражняется на другого олигарха и вещает всем и вся как он (гомосек) обосрал некогда товарища по бизнесу. Вот это бизнес по-русски.
      P.S. Он думает, что ему (Тинькову) поставят памятник при жизни, но вряд ли. Есть более достойные из числа ЛГБТэшников.

      3
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      Рейтинг: +3688

      aaaaahhhh 16 минут назад

      Блевотина

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56767

      MaxRnD 18 минут назад

      Даже безотносительно заявленных целей СВО, она полезна уже тем, что очистила страну от такой вот гнилостной слякоти, как Тиньков, Галкин, Макаревич и пр.

      4
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      Рейтинг: +2740

      Болотоход 30 минут назад

      ахахахах)))) Ну как команда - середняк РПЛ!!!
      В европе про них не знают как и про зенит!!

      0
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      Рейтинг: +1075

      партизан84 32 минуты назад

      у меня только один вопрос: "нахрена я это нытье прочитал?"

      6
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