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    Тиньков: «Потерял уважение к трусу Галицкому. Я предлагал ему засунуть в жопу его «Краснодар» и парк»

    Предприниматель Олег Тиньков раскритиковал коллегу Сергея Галицкого, владельца «Краснодара», за нерешительность.

    «Меня удивило то, что, кроме меня, никто из предпринимателей ничего внятно не сказал. В итоге все на двух стульях уселись и зассали.

    Я в шоке, какие все трусы! У всех свои причины: у Галицкого какой-то футбольный клуб, какой-то у него там огородик вокруг, он краснодарский парк делает. Он мне это лично рассказывал. И я ему сказал: «Сергей, засунь себе в жопу этот футбольный клуб и свой краснодарский парк».

    А он только звонит мне: «Ой, ты видел санкционный список? Ой, меня не ввели, тебя не ввели». Какая радость! Вот в этом весь ваш Галицкий, понимаешь? Я к нему уважение потерял. Я считал, что я, Галицкий и [Аркадий] Волож – это три столпа. Ну, оба пукнули. Пришлось одному остаться, – сказал Тиньков в интервью ютуб-каналу «Русские норм!» (ведущая и автор проекта Елизавета Осетинская признана иноагентом в РФ).

    • Галицкий раньше владел торговой сетью «Магнит».
    • Он основал «Краснодар» в 2008 году.
    • Его клуб выступал в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1673

      alefreddy 35 минут назад

      жестко однако и про пердячую косточку подметил

      0
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      Рейтинг: +58

      Стоп всем > alefreddy 25 минут назад

      "Оба пукнули"

      0
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      Рейтинг: +14

      Анибёуорку > Стоп всем 19 минут назад

      Кто-то может и пукнул, но ты-то сам жидко наложил прямо в шаровары. Ну да, мы не осуждаем, по другому вам греться этой зимой в стране "404" не получится

      1
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      Рейтинг: +58

      Стоп всем 36 минут назад

      "Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной в.о.йны! Гибнут невинные люди и солдаты", - написал Тиньков в "Инстаграме"

      0
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      ...
      Рейтинг: +14

      Анибёуорку > Стоп всем 26 минут назад

      Шаровары подтяни, а то нестиранные кружевные стринги на целлюлитной свидомой жопе видно за версту

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2496

      Krasnodar 123 53 минуты назад

      Рамон Меркадер с ледорубом, и студент Раскольников уже с ног сбились ! Тебя ищут тинькофф !!!

      5
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      Рейтинг: +3415

      aaaaahhhh 1 час назад

      ****. Ростовщик.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      Sergh4 1 час назад

      Ох и падла этот Тинькоф!

      6
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      Рейтинг: +7547

      mihail200606 1 час назад

      Столп...че от гражданства то России отказался..?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6006

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Ростовщичество грех. Для Тенькова в аду отличный котел заготовлен и черти с отменными вилами и сковородками. И то что свалил из страны стоит в аду ежедневного ананаса в жопу. То ли дело Галицкий который построил социально ориентированный бизнес, вкладывается в город, стадион - красавец

      6
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      Рейтинг: +4401

      sobaka120982 1 час назад

      Вот именно Олег Тинькофф, тут понятно кто ради людей а кто трус, как минимум мы краснодарцы будем и через десятилетия помнить Галицкого смотря на этот красавец стадион и не менее красивый парк, а за что помнить тебя олежик??

      8
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      Рейтинг: +1362

      elessar arnor > sobaka120982 34 минуты назад

      что против РФ идет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50754

      MaxRnD 1 час назад

      Мелкотравчатая тварь, которая жила для себя и жрала в три горла, сбежала при первых трудностях, а Галицкий, который жил для людей и остался с людьми, при этом трус ???
      Ха-ха-ха, королевство кривых зеркал - мир перевернулся !

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      Стоп всем > MaxRnD 1 час назад

      Тиньков сказал --Нет в..о..йне.Красава.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66299

      portero > Стоп всем 53 минуты назад

      Ты дурачок, он за свои бабки переживает срать ему на вайну...

      3
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      Рейтинг: +58

      Стоп всем > portero 37 минут назад

      Да --срать ему на войну...Потому что он против неё.

      1
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      Рейтинг: +14

      Анибёуорку > Стоп всем 24 минуты назад

      Чмырь, как там дела в жовто-блакитном петушином углу ? Обустроился уже ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +633

      RUSARM 1 час назад

      Галицкий молодец-он для страны,для города сделал хорошее и люди будут помнить его глядя на парк клуб-а ты гнида продажная,звать тебя ни как!!!

      12
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      Рейтинг: +4401

      sobaka120982 > RUSARM 1 час назад

      Добавить не чего...

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      Рейтинг: +1362

      elessar arnor > RUSARM 33 минуты назад

      иди воюй

      1
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