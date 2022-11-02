Тиньков: «Потерял уважение к трусу Галицкому. Я предлагал ему засунуть в жопу его «Краснодар» и парк»

Предприниматель Олег Тиньков раскритиковал коллегу Сергея Галицкого, владельца «Краснодара», за нерешительность.

«Меня удивило то, что, кроме меня, никто из предпринимателей ничего внятно не сказал. В итоге все на двух стульях уселись и зассали.

Я в шоке, какие все трусы! У всех свои причины: у Галицкого какой-то футбольный клуб, какой-то у него там огородик вокруг, он краснодарский парк делает. Он мне это лично рассказывал. И я ему сказал: «Сергей, засунь себе в жопу этот футбольный клуб и свой краснодарский парк».

А он только звонит мне: «Ой, ты видел санкционный список? Ой, меня не ввели, тебя не ввели». Какая радость! Вот в этом весь ваш Галицкий, понимаешь? Я к нему уважение потерял. Я считал, что я, Галицкий и [Аркадий] Волож – это три столпа. Ну, оба пукнули. Пришлось одному остаться, – сказал Тиньков в интервью ютуб-каналу «Русские норм!» (ведущая и автор проекта Елизавета Осетинская признана иноагентом в РФ).

Галицкий раньше владел торговой сетью «Магнит».

Он основал «Краснодар» в 2008 году.

Его клуб выступал в группе Лиги чемпионов.

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