Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Рубином». Петербуржцы победили в Казани со счетом 3:0.

– Не бывает так, чтобы все получилось. Если бывает, то очень редко. Любой выездной матч достаточно сложный.

Сегодня начали неплохо. Во второй части первого тайма у нас было много потерь. Это понятно, потому что первая игра после паузы на матчи сборных всегда получается сумбурной и складывается непросто. Это был хороший матч, но не легкий абсолютно. «Рубин» доставил нам проблем на стандартах.

– В перерыве вы заменили Мантуана, чтобы перейти на игру в пять защитников?

– Да, поэтому тоже. Понятно, что и Барриосу тяжело, он буквально прилетел не так давно. Но он пропускает кубковый матч, поэтому через эту игру он должен был набрать форму, потому что он за сборную играл мало. Мы должны ротировать состав, чтобы каждый игрок получал столько игровой практики, сколько нужно.