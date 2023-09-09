«Локомотив» может купить форварда из Гаити за 3-4 миллиона – «Сочи» отказался его брать за 1,5 миллиона

В «Локомотиве» обсуждают возможность приобретения нападающего «Маккаби Хайфа» Франтзди Пьеррота.
Генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко предложил купить форварда из Гаити за 3-4 миллиона евро с учетом бонусов.
Прошедшим летом Пьеррот мог оказаться в «Сочи», но южане отказались платить за него 1,5 миллиона евро, включая бонусы.
- В составе «Маккаби» 28-летний футболист забил 19 голов и сделал 9 ассистов в 61 матче.
- Его рыночная стоимость – 2 млн евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова