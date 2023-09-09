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    • «Локомотив» может купить форварда из Гаити за 3-4 миллиона – «Сочи» отказался его брать за 1,5 миллиона

    «Локомотив» может купить форварда из Гаити за 3-4 миллиона – «Сочи» отказался его брать за 1,5 миллиона

    В «Локомотиве» обсуждают возможность приобретения нападающего «Маккаби Хайфа» Франтзди Пьеррота.

    Генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко предложил купить форварда из Гаити за 3-4 миллиона евро с учетом бонусов.

    Прошедшим летом Пьеррот мог оказаться в «Сочи», но южане отказались платить за него 1,5 миллиона евро, включая бонусы.

    • В составе «Маккаби» 28-летний футболист забил 19 голов и сделал 9 ассистов в 61 матче.
    • Его рыночная стоимость – 2 млн евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +33922

      zra78 4 часа назад

      Интересно, верит кто в такую ахинею?
      Ниже написавшего не включаю, он....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +68958

      portero 5 часов назад

      В Локо знают толк в откатах....

      0
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