Ярошик рассказал о реакции Лички на его увольнение из «Оренбурга»

Бывший тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал о дружбе с тренером «Динамо» Марцелом Личкой.

«Мы регулярно созваниваемся, переписываемся. Он не ожидал, что меня так быстро уволят. Но тут еще повлиял фактор здоровья дочки.

Личка хотел, чтобы в России было больше чешских тренеров. Что ж, теперь это знамя ему придется нести в одиночку. Желаю Марцелу удачи», – сказал Ярошик.