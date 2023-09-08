Ярошик рассказал о реакции Лички на его увольнение из «Оренбурга»

Бывший тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал о дружбе с тренером «Динамо» Марцелом Личкой.
«Мы регулярно созваниваемся, переписываемся. Он не ожидал, что меня так быстро уволят. Но тут еще повлиял фактор здоровья дочки.
Личка хотел, чтобы в России было больше чешских тренеров. Что ж, теперь это знамя ему придется нести в одиночку. Желаю Марцелу удачи», – сказал Ярошик.
- Ярошик возглавил «Оренбург» 22 июня .
- Тогда он сменил Личку, который возглавил «Динамо».
- Спустя два месяца после назначения «Оренбург» уволил Ярошика.
- Новым тренером клуба стал Давид Деограсия.
Источник: «Спорт-Экспресс»