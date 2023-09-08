Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Ярошик рассказал о реакции Лички на его увольнение из «Оренбурга»

    Ярошик рассказал о реакции Лички на его увольнение из «Оренбурга»

    Бывший тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал о дружбе с тренером «Динамо» Марцелом Личкой.

    «Мы регулярно созваниваемся, переписываемся. Он не ожидал, что меня так быстро уволят. Но тут еще повлиял фактор здоровья дочки.

    Личка хотел, чтобы в России было больше чешских тренеров. Что ж, теперь это знамя ему придется нести в одиночку. Желаю Марцелу удачи», – сказал Ярошик.

    • Ярошик возглавил «Оренбург» 22 июня .
    • Тогда он сменил Личку, который возглавил «Динамо».
    • Спустя два месяца после назначения «Оренбург» уволил Ярошика.
    • Новым тренером клуба стал Давид Деограсия.

    Новости по теме
    Ярошик: «В Чехии буду всем говорить, чтобы не верили новостям про Россию»
    «Дочь пять дней лежала в реанимации»: Ярошик раскрыл подробности трагедии в семье 2
    В «Оренбурге» назвали причины увольнения Ярошика 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 