Эрмосо подала заявление на Рубиалеса в прокуратуру из-за скандального поцелуя

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала жалобу на Луиса Рубиалеса в прокуратуру.
- Сборная Испании две недели назад выиграла женский ЧМ.
- После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения и поцеловал Эрмосо в губы.
- Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.
- Вскоре ФИФА отстранила его на 90 дней от всей деятельности, связанной с футболом.
По информации COPE, Эрмосо подала официальную жалобу по поводу поцелуя без согласия и дает показания в прокуратуре Испании.
Без заявления прокуратура не смогла бы передать дело в Национальный суд.
Источник: COPE