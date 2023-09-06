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  • Эрмосо подала заявление на Рубиалеса в прокуратуру из-за скандального поцелуя

Эрмосо подала заявление на Рубиалеса в прокуратуру из-за скандального поцелуя

6 сентября 2023, 16:48
10

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала жалобу на Луиса Рубиалеса в прокуратуру.

  • Сборная Испании две недели назад выиграла женский ЧМ.
  • После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения и поцеловал Эрмосо в губы.
  • Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.
  • Вскоре ФИФА отстранила его на 90 дней от всей деятельности, связанной с футболом.

По информации COPE, Эрмосо подала официальную жалобу по поводу поцелуя без согласия и дает показания в прокуратуре Испании.

Без заявления прокуратура не смогла бы передать дело в Национальный суд.

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Источник: COPE
Испания. Примера Испания
Комментарии (10)
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Ziklop
1694009027
вот почему испанцы испанок замуж не берут! они там усе ипа.утые!
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АлексМак
1694010527
...идиотка.
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TESters
1694011341
Вся это история конечно пипец
Ответить
raritet
1694014713
Вот так , потихоньку и будет раскручиваться женский футбол: сначала поцелуй, потом еще что-нибудь. Ведь главное прокачать интерес.
Ответить
k611
1694015293
Бедный мужик. Ситуация полнейший бред.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1694019930
Наказание за харасмент
Ответить
Fialet
1694022844
Её что, насильно засосали? Тварина.
Ответить
GreyDM
1694026773
После награждения, через пару дней, сама говорила, что ничего страшного не произошло, а сейчас и журналюги и феминистки и прочие толерантные "большинства" ситуацию разогрели, на девчонку надавили - та и прогнулась.
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almanev
1694028373
Испанский стыд!
Ответить
Oldtrafford83
1694061209
Позорище конечно
Ответить
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