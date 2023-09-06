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    • Эрмосо подала заявление на Рубиалеса в прокуратуру из-за скандального поцелуя

    Эрмосо подала заявление на Рубиалеса в прокуратуру из-за скандального поцелуя

    Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала жалобу на Луиса Рубиалеса в прокуратуру.

    • Сборная Испании две недели назад выиграла женский ЧМ.
    • После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения и поцеловал Эрмосо в губы.
    • Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.
    • Вскоре ФИФА отстранила его на 90 дней от всей деятельности, связанной с футболом.

    По информации COPE, Эрмосо подала официальную жалобу по поводу поцелуя без согласия и дает показания в прокуратуре Испании.

    Без заявления прокуратура не смогла бы передать дело в Национальный суд.

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    Источник: COPE

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2163

      Fialet 39 минут назад

      Её что, насильно засосали? Тварина.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 1 час назад

      Наказание за харасмент

      0
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      Рейтинг: +10

      mahweand 2 часа назад

      народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно!!!!. Измену можно вычислить на раз-два ----- https://cutt.us/scaner

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1321

      k611 2 часа назад

      Бедный мужик. Ситуация полнейший бред.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4300

      raritet 2 часа назад

      Вот так , потихоньку и будет раскручиваться женский футбол: сначала поцелуй, потом еще что-нибудь. Ведь главное прокачать интерес.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5875

      Питерский князь 2 часа назад

      Лучше бы тра...л ёё, было бы за что!

      1
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      Рейтинг: +1022

      Айболид 3 часа назад

      Ё....й стыд .

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      Рейтинг: +21

      TESters 3 часа назад

      Вся это история конечно пипец

      1
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      Рейтинг: +589

      АлексМак 4 часа назад

      ...идиотка.

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      Рейтинг: +4973

      Ziklop 4 часа назад

      вот почему испанцы испанок замуж не берут! они там усе ипа.утые!

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