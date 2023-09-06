Эрмосо подала заявление на Рубиалеса в прокуратуру из-за скандального поцелуя

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала жалобу на Луиса Рубиалеса в прокуратуру.

Сборная Испании две недели назад выиграла женский ЧМ.

После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения и поцеловал Эрмосо в губы.

Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.

Вскоре ФИФА отстранила его на 90 дней от всей деятельности, связанной с футболом.

По информации COPE, Эрмосо подала официальную жалобу по поводу поцелуя без согласия и дает показания в прокуратуре Испании.

Без заявления прокуратура не смогла бы передать дело в Национальный суд.