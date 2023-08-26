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    • ФИФА наказала Рубиалеса за скандальный поцелуй после финала женского ЧМ

    ФИФА наказала Рубиалеса за скандальный поцелуй после финала женского ЧМ

    Дисциплинарный комитет ФИФА объявил о санкциях в отношении Луиса Рубиалеса.

    Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) временно отстранен от должности.

    Рубиалес отстранен от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях на 90 дней до рассмотрения дисциплинарного разбирательства, открытого ФИФА в его отношении 24 августа.

    Также ему запретили контактировать с футболисткой Дженнифер Эрмосо и ее близким окружением.

    • Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.
    • После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения.
    • Когда Рубиалес награждал Эрмосо, он поцеловал ее в губы.
    • Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.

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    Источник: сайт ФИФА

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    Сегодня, 16:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +862

      FaTeK1945ru 17 минут назад

      ...он что спарился с этой футболёркой перед камерой? Какие Ваши доказательства? Лично мне --смешно...

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