ФИФА наказала Рубиалеса за скандальный поцелуй после финала женского ЧМ

Дисциплинарный комитет ФИФА объявил о санкциях в отношении Луиса Рубиалеса.
Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) временно отстранен от должности.
Рубиалес отстранен от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях на 90 дней до рассмотрения дисциплинарного разбирательства, открытого ФИФА в его отношении 24 августа.
Также ему запретили контактировать с футболисткой Дженнифер Эрмосо и ее близким окружением.
- Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.
- После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения.
- Когда Рубиалес награждал Эрмосо, он поцеловал ее в губы.
- Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.
Источник: сайт ФИФА