ФИФА наказала Рубиалеса за скандальный поцелуй после финала женского ЧМ

Дисциплинарный комитет ФИФА объявил о санкциях в отношении Луиса Рубиалеса.

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) временно отстранен от должности.

Рубиалес отстранен от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях на 90 дней до рассмотрения дисциплинарного разбирательства, открытого ФИФА в его отношении 24 августа.

Также ему запретили контактировать с футболисткой Дженнифер Эрмосо и ее близким окружением.