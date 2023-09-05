Радимов оценил забег Марио Фернандеса после гола в ворота ЦСКА

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал эмоциональное празднование Марио Фернандеса в матче с ЦСКА.

Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.

Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.

Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

«Прочитал, что празднуя гол, Фернандес развил скорость выше, чем в игре. Это, разумеется, не более чем забавный факт, но по существу самой ситуации хочется немного поразмышлять.

У меня была схожая ситуация, я много лет провел в ЦСКА, армейский клуб многое мне дал, я ему очень благодарен. Но потом я вернулся в «Зенит» и выступал за него.

И перед матчем с ЦСКА тоже думал, а правильно ли будет, если я отпраздную забитый гол? В итоге эти мысли я отогнал, все-таки это спорт, это эмоции, мы выкладываемся и отдаем себя, а гол – результат работы всей команды, так почему бы не разделить радость от этого результата с теми, с кем ты ради него проливал литры пота на тренировках?

Но важно понимать, что этот жест не адресован в сторону болельщиков. Их я по-прежнему ценю и уважаю, и откровенно скажу, даже сейчас, когда болельщики ЦСКА подходят возле стадиона для фото, а некоторые даже детям рассказывают, что когда сами были маленькими, ходили на матчи в том числе посмотреть на Радимова – меня это невероятно трогает!

Другое дело, что радость, когда ты на поле, и радость со скамейки, которая выглядит слишком демонстративной – это разное, лично я бы так не сделал.

Но, кажется, будто и этот демонстративный забег Фернандеса, и слова про то, что Марио болел за «Зенит» в матче Суперкубка – все это посыл не в адрес болельщиков, а скорее руководству клуба, на которое, как будто, у Марио есть какая-то обида.

И тут было бы правильно просто сесть и дать откровенное интервью, вылить все, что у него на душе, рассказать, что у него внутри происходит, честно и откровенно. Кажется, что такой искренний разговор в прессе уберет очень многие вопросы у болельщиков, да и ненужное напряжение между клубами снимет», – написал Радимов в своем телеграм-канале.