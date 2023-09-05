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  • Радимов оценил забег Марио Фернандеса после гола в ворота ЦСКА

Радимов оценил забег Марио Фернандеса после гола в ворота ЦСКА

5 сентября 2023, 00:26
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Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал эмоциональное празднование Марио Фернандеса в матче с ЦСКА.

  • Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
  • Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
  • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

«Прочитал, что празднуя гол, Фернандес развил скорость выше, чем в игре. Это, разумеется, не более чем забавный факт, но по существу самой ситуации хочется немного поразмышлять.

У меня была схожая ситуация, я много лет провел в ЦСКА, армейский клуб многое мне дал, я ему очень благодарен. Но потом я вернулся в «Зенит» и выступал за него.

И перед матчем с ЦСКА тоже думал, а правильно ли будет, если я отпраздную забитый гол? В итоге эти мысли я отогнал, все-таки это спорт, это эмоции, мы выкладываемся и отдаем себя, а гол – результат работы всей команды, так почему бы не разделить радость от этого результата с теми, с кем ты ради него проливал литры пота на тренировках?

Но важно понимать, что этот жест не адресован в сторону болельщиков. Их я по-прежнему ценю и уважаю, и откровенно скажу, даже сейчас, когда болельщики ЦСКА подходят возле стадиона для фото, а некоторые даже детям рассказывают, что когда сами были маленькими, ходили на матчи в том числе посмотреть на Радимова – меня это невероятно трогает!

Другое дело, что радость, когда ты на поле, и радость со скамейки, которая выглядит слишком демонстративной – это разное, лично я бы так не сделал.

Но, кажется, будто и этот демонстративный забег Фернандеса, и слова про то, что Марио болел за «Зенит» в матче Суперкубка – все это посыл не в адрес болельщиков, а скорее руководству клуба, на которое, как будто, у Марио есть какая-то обида.

И тут было бы правильно просто сесть и дать откровенное интервью, вылить все, что у него на душе, рассказать, что у него внутри происходит, честно и откровенно. Кажется, что такой искренний разговор в прессе уберет очень многие вопросы у болельщиков, да и ненужное напряжение между клубами снимет», – написал Радимов в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Фернандес Марио Радимов Владислав
Комментарии (2)
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alefreddy
1693893620
быстро он перекрасился как и ты
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Серый212918
1693893786
Знатно Фернандес Миллеру лизнул.
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