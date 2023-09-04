В «Аяксе» объяснили, почему сорвался переход Сперцяна

Директор «Аякса» Свен Мислинтат назвал причину срыва трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».
«Разговор был не о качествах футболиста, а о том, что он играет в России.
Сперцян мог бы стать отличным усилением для нас. В этом, кажется, никто и не сомневается.
Для «Аякса» он мог бы сыграть ту же роль, что Кевин Де Брюйне в «Манчестер Сити». Это особенный игрок. На рынке не найти еще одного подобного за такие же деньги.
Но у нас есть совет директоров, руководство, технический комитет, которые приняли совместное решение, что от этого игрока нужно отказаться», – сказал Мислинтат.
- 23-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне он провел 8 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость армянского хавбека – 12 млн евро.
Источник: Voetbal Primeur