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    В «Аяксе» объяснили, почему сорвался переход Сперцяна

    Директор «Аякса» Свен Мислинтат назвал причину срыва трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

    «Разговор был не о качествах футболиста, а о том, что он играет в России.

    Сперцян мог бы стать отличным усилением для нас. В этом, кажется, никто и не сомневается.

    Для «Аякса» он мог бы сыграть ту же роль, что Кевин Де Брюйне в «Манчестер Сити». Это особенный игрок. На рынке не найти еще одного подобного за такие же деньги.

    Но у нас есть совет директоров, руководство, технический комитет, которые приняли совместное решение, что от этого игрока нужно отказаться», – сказал Мислинтат.

    • 23-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне он провел 8 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость армянского хавбека – 12 млн евро.

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    Источник: Voetbal Primeur

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    04.09.2023 13:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2528

      Январь 59 4 сентября, 20:05

      Расизм чистой воды. Игрок Сборной Армении играет в России и поэтому его нельзя пускать в Европу.

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