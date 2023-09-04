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В «Аяксе» объяснили, почему сорвался переход Сперцяна

4 сентября 2023, 13:11
1

Директор «Аякса» Свен Мислинтат назвал причину срыва трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

«Разговор был не о качествах футболиста, а о том, что он играет в России.

Сперцян мог бы стать отличным усилением для нас. В этом, кажется, никто и не сомневается.

Для «Аякса» он мог бы сыграть ту же роль, что Кевин Де Брюйне в «Манчестер Сити». Это особенный игрок. На рынке не найти еще одного подобного за такие же деньги.

Но у нас есть совет директоров, руководство, технический комитет, которые приняли совместное решение, что от этого игрока нужно отказаться», – сказал Мислинтат.

  • 23-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
  • В этом сезоне он провел 8 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
  • Рыночная стоимость армянского хавбека – 12 млн евро.

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Источник: Voetbal Primeur
Нидерланды. Эредивизие Россия. Премьер-лига Краснодар Аякс Сперцян Эдуард
Комментарии (1)
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Январь 59
1693847143
Расизм чистой воды. Игрок Сборной Армении играет в России и поэтому его нельзя пускать в Европу.
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