В «Аяксе» объяснили, почему сорвался переход Сперцяна

Директор «Аякса» Свен Мислинтат назвал причину срыва трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

«Разговор был не о качествах футболиста, а о том, что он играет в России.

Сперцян мог бы стать отличным усилением для нас. В этом, кажется, никто и не сомневается.

Для «Аякса» он мог бы сыграть ту же роль, что Кевин Де Брюйне в «Манчестер Сити». Это особенный игрок. На рынке не найти еще одного подобного за такие же деньги.

Но у нас есть совет директоров, руководство, технический комитет, которые приняли совместное решение, что от этого игрока нужно отказаться», – сказал Мислинтат.