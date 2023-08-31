Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой – о поступке Рубиалеса: «Футболистка должна быть рада, что ее целуют! Много девчонок ждут, чтобы их поцеловали»

Мостовой – о поступке Рубиалеса: «Футболистка должна быть рада, что ее целуют! Много девчонок ждут, чтобы их поцеловали»

31 августа 2023, 18:26
6

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поддержал главу Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, которого осудили за поцелуй с футболисткой.

  • Сборная Испании неделю назад выиграла женский ЧМ.
  • После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.
  • Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.
  • Вскоре ФИФА отстранила его на 90 дней от всей деятельности, связанной с футболом.

– Я не считаю это каким-то преступлением, конечно же, нет. Что за бред? Со многими разговаривали на эту тему. Что здесь такого? Поцеловал он эту девчонку, понравилось ей, не понравилось. Такую шумиху подняли, ужас просто – для меня это дико.

– Удивились такому переполоху?

– Это же все на эмоциях, естественный процесс. Она не оттолкнула его, сама с ними обнялась. Там все целовались, кстати! А тем более, может, она ему нравится. Что здесь такого? Ну кошмар. Человека затюкали до такой степени, будто он какое-то насилие над кем-то совершил.

– Сейчас и поцелуй – повод для расследования.

– Раньше на этот женский футбол никто внимания не обращал, сейчас из них звезд сделали. Она, эта футболистка, рада должна быть, что ее еще целуют! Есть много девчонок, которые ждут, чтобы их кто-нибудь просто поцеловал. Их никто не целует, понимаете?

– Вы не пересекались с Рубиалесом на поле?

– Не помню его, нет. Много же таких, кто толком не играл, а рассказывает потом, какой он футболист. У нас особенно. Но жалко его в этой истории. Я не говорю, что все должны всех целовать – женщин, мужиков. Ну на эмоциях так вышло, что? Не каждый же день они Кубок мира выигрывают.

А что этот президент должен был делать? Отвернуться и сказать: зачем вы сегодня выиграли?

Еще по теме:
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года 1
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN 6
Источник: «РБ Спорт»
Испания. Примера Испания Мостовой Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Толян
1693496515
Харассмент
Ответить
dragoon000320
1693496765
еще один идиот
Ответить
АлексМак
1693498687
Одно слово- Румыны.))
Ответить
Ziklop
1693500674
слишком давно не был в Испании! "царь"
Ответить
Вомбат
1693503858
"Человека затюкали до такой степени, будто он какое-то насилие над кем-то совершил." Почему "будто"? В Испании, в отличие от, скажем Франции, люди считают поцелуй без согласия целуемой сексуальным насилием. Это, как я выснил, отголоски времен инквизиции. Поэтому возбуждено уголовное дело. Следствие пытается доказать, что согласия не было. Сама девица сказала, что она согласия не давала и ей было неприятно. Журналист выложил видео из автобуса, где она по этому поводу хохочет, а подруги ей завидуют. Звезды испанского футбола пишут, что от такого непотребства, как поцелуй при вручении медалей, у них идет кровь из ушей. Сам Рубиалес включил дурачка - не понимает, чего он сделал. Короче, получился отличный информационный повод - отвлечение народ
Ответить
Главные новости
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Все новости
Все новости
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
Вчера, 23:40
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
Вчера, 19:30
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
Вчера, 17:44
4
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
Вчера, 17:00
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
Вчера, 15:45
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
Вчера, 15:15
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
Вчера, 14:38
6
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
Вчера, 09:54
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
7 сентября
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
1
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
5 сентября
1
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
5 сентября
4
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
4 сентября
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
4 сентября
4
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
4 сентября
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
3 сентября
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
3 сентября
3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
3 сентября
6
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
3 сентября
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+