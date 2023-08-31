Мостовой – о поступке Рубиалеса: «Футболистка должна быть рада, что ее целуют! Много девчонок ждут, чтобы их поцеловали»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поддержал главу Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, которого осудили за поцелуй с футболисткой.

Сборная Испании неделю назад выиграла женский ЧМ.

После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.

Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.

Вскоре ФИФА отстранила его на 90 дней от всей деятельности, связанной с футболом.

– Я не считаю это каким-то преступлением, конечно же, нет. Что за бред? Со многими разговаривали на эту тему. Что здесь такого? Поцеловал он эту девчонку, понравилось ей, не понравилось. Такую шумиху подняли, ужас просто – для меня это дико.

– Удивились такому переполоху?

– Это же все на эмоциях, естественный процесс. Она не оттолкнула его, сама с ними обнялась. Там все целовались, кстати! А тем более, может, она ему нравится. Что здесь такого? Ну кошмар. Человека затюкали до такой степени, будто он какое-то насилие над кем-то совершил.

– Сейчас и поцелуй – повод для расследования.

– Раньше на этот женский футбол никто внимания не обращал, сейчас из них звезд сделали. Она, эта футболистка, рада должна быть, что ее еще целуют! Есть много девчонок, которые ждут, чтобы их кто-нибудь просто поцеловал. Их никто не целует, понимаете?

– Вы не пересекались с Рубиалесом на поле?

– Не помню его, нет. Много же таких, кто толком не играл, а рассказывает потом, какой он футболист. У нас особенно. Но жалко его в этой истории. Я не говорю, что все должны всех целовать – женщин, мужиков. Ну на эмоциях так вышло, что? Не каждый же день они Кубок мира выигрывают.

А что этот президент должен был делать? Отвернуться и сказать: зачем вы сегодня выиграли?