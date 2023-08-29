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    ФИФА добивается отстранения Рубиалеса от футбола на 15 лет

    Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес может быть отстранен от футбола на длительный срок за поцелуй с футболисткой.

    По информации Daily Mail, ФИФА добивается отстранения Рубиалеса от футбола на 15 лет. Это максимальное наказание в его ситуации.

    • Сборная Испании неделю назад выиграла женский ЧМ.
    • После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.
    • Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.
    • Вскоре ФИФА отстранила его на 90 дней от всей деятельности, связанной с футболом.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 07:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      tuhcesee 15 минут назад

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      Рейтинг: +1285

      k611 1 час назад

      Не из-за чего человеку губят всю карьеру. Нельзя так.

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      Рейтинг: +1453

      SLADE2019 > k611 51 минуту назад

      Этот Рубик должен был быть знаком с общественными нравами и держать себя в руках. Никого в этой ситуации винить, кроме себя ему не надо.
      Хотя, конечно же, с нашей точки зрения, сюр какой то. Но это с нашей точки зрения.

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