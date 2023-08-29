Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес может быть отстранен от футбола на длительный срок за поцелуй с футболисткой.
По информации Daily Mail, ФИФА добивается отстранения Рубиалеса от футбола на 15 лет. Это максимальное наказание в его ситуации.
- Сборная Испании неделю назад выиграла женский ЧМ.
- После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.
- Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.
- Вскоре ФИФА отстранила его на 90 дней от всей деятельности, связанной с футболом.
Источник: Daily Mail