Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес может быть отстранен от футбола на длительный срок за поцелуй с футболисткой.

По информации Daily Mail, ФИФА добивается отстранения Рубиалеса от футбола на 15 лет. Это максимальное наказание в его ситуации.