Слуцкий назвал перфоманс комментатора Нагучева «вершиной непрофессионализма»

Бывший главный тренер сборной России и друг нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы оценил перфоманс комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева.

Нагучев накануне в матче 6-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом» (0:1) до 30-й минуты не называл фамилию Дзюбы.

Это был его протест.

В ответ на это друг Дзюбы Максим Лопарев пообещал Нагучеву «трудоустроить» его рот».

«Комментаторы, как и арбитры, тренеры, – это обслуживающий персонал. Вы обслуживаете зрителя. [Нагучев называл Дзюбу «тезкой Карпукаса», но] я уверен, что 95 процентов зрителей не знают, как зовут Карпукаса. Поэтому вообще ни о чем. А номер называть – так половина на них вообще не обращает внимания.

Это вершина непрофессионализма», – считает Слуцкий.

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