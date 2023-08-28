Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Слуцкий назвал перфоманс комментатора Нагучева «вершиной непрофессионализма»

    Слуцкий назвал перфоманс комментатора Нагучева «вершиной непрофессионализма»

    Бывший главный тренер сборной России и друг нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы оценил перфоманс комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева.

    • Нагучев накануне в матче 6-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом» (0:1) до 30-й минуты не называл фамилию Дзюбы.
    • Это был его протест.
    • В ответ на это друг Дзюбы Максим Лопарев пообещал Нагучеву «трудоустроить» его рот».

    «Комментаторы, как и арбитры, тренеры, – это обслуживающий персонал. Вы обслуживаете зрителя. [Нагучев называл Дзюбу «тезкой Карпукаса», но] я уверен, что 95 процентов зрителей не знают, как зовут Карпукаса. Поэтому вообще ни о чем. А номер называть – так половина на них вообще не обращает внимания.

    Это вершина непрофессионализма», – считает Слуцкий.

    Новости по теме
    Дзюба назвал самого отмороженного игрока РПЛ
    «Комментатор должен комментировать, а не делать перфоманс»: Казанский – про коллегу Нагучева
    Шнякин – другу Дзюбы: «Мой рот заодно трудоустрой, посмотрим, как выйдет» 7
    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.08.2023 23:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 