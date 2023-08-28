«Мы твой рот трудоустроим»: друг Дзюбы – Нагучеву, который 30 минут не упоминал игрока

Дзюба же говорил, что у него только 1 друг - Слуцкий.
Максим Лопачев, друг нападающего «Локомотива» Артема Дзюба, прокомментировал поведение комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева.
- Комментатор матча шестого тура РПЛ «Сочи» – «Локомотив» в знак протеста до 30-й минуты не произносил фамилию Дзюбы.
- 2 недели назад Дзюба нахамил журналисту «РБ Спорт» Виталию Бородину.
- Через неделю игрок, смотря матч «Краснодар» – «Локо», послал комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского.
«Мы твой рот «трудоустроим», Нагучев», – написал друг Дзюбы в соцсетях.
Судя по публикациям Лопарева, он часто проводит время в компании с Дзюбой и посещает матчи «Локомотива».
Фото: соцсети Максима Лопарева.
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