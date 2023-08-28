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    • «Мы твой рот трудоустроим»: друг Дзюбы – Нагучеву, который 30 минут не упоминал игрока

    «Мы твой рот трудоустроим»: друг Дзюбы – Нагучеву, который 30 минут не упоминал игрока

    Максим Лопачев, друг нападающего «Локомотива» Артема Дзюба, прокомментировал поведение комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева.

    • Комментатор матча шестого тура РПЛ «Сочи»«Локомотив» в знак протеста до 30-й минуты не произносил фамилию Дзюбы.
    • 2 недели назад Дзюба нахамил журналисту «РБ Спорт» Виталию Бородину.
    • Через неделю игрок, смотря матч «Краснодар» – «Локо», послал комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского.

    «Мы твой рот «трудоустроим», Нагучев», – написал друг Дзюбы в соцсетях.

    Судя по публикациям Лопарева, он часто проводит время в компании с Дзюбой и посещает матчи «Локомотива».

    Фото: соцсети Максима Лопарева.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +732

      Fju-2 3 минуты назад

      Дзюба же говорил, что у него только 1 друг - Слуцкий.

      0
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      Рейтинг: +945

      Roma56 7 минут назад

      Деградация футбола

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8618

      nik55 8 минут назад

      бревно заплатит кому угодно----главное что бы о нем написали

      1
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      Рейтинг: +1876

      GermanVo 16 минут назад

      С зюбой постоянно какой-то негатив. Очень токсичный человек. Побыстрее бы карьеру закончил и куда-нибудь свалил, чтоб вообще ни слуху, ни духу не было. Хотя вонять всё-равно будет 100%.

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      Ответить
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      Рейтинг: +9247

      vladik12 26 минут назад

      Дзюбиньо, ты бздун последний. Через друга решил опубликовать пост, зассав, что твою условную дисквал превратят в реальную и влепят еще больше.

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