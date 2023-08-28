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  • «Мы твой рот трудоустроим»: друг Дзюбы – Нагучеву, который 30 минут не упоминал игрока

«Мы твой рот трудоустроим»: друг Дзюбы – Нагучеву, который 30 минут не упоминал игрока

28 августа 2023, 16:46
13

Максим Лопачев, друг нападающего «Локомотива» Артема Дзюба, прокомментировал поведение комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева.

  • Комментатор матча шестого тура РПЛ «Сочи»«Локомотив» в знак протеста до 30-й минуты не произносил фамилию Дзюбы.
  • 2 недели назад Дзюба нахамил журналисту «РБ Спорт» Виталию Бородину.
  • Через неделю игрок, смотря матч «Краснодар» – «Локо», послал комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского.

«Мы твой рот «трудоустроим», Нагучев», – написал друг Дзюбы в соцсетях.

Судя по публикациям Лопарева, он часто проводит время в компании с Дзюбой и посещает матчи «Локомотива».

Фото: соцсети Максима Лопарева.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (13)
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vladik12
1693230754
Дзюбиньо, ты бздун последний. Через друга решил опубликовать пост, зассав, что твою условную дисквал превратят в реальную и влепят еще больше.
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GermanVo
1693231330
С зюбой постоянно какой-то негатив. Очень токсичный человек. Побыстрее бы карьеру закончил и куда-нибудь свалил, чтоб вообще ни слуху, ни духу не было. Хотя вонять всё-равно будет 100%.
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nik55
1693231805
бревно заплатит кому угодно----главное что бы о нем написали
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Roma56
1693231876
Деградация футбола
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Беспонтий
1693234120
будь хоть в ростове локо в питере томи но всё же всегда наружу вылезет свиная рожа
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Степашкин Вова
1693234299
Про фото можно сказать-два дебила это СИЛА))
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avera
1693243180
Ну ладно мудзюба, но второй куда прет с таким то интеллектом.
Ответить
SanInstructor
1693243378
Биба и Боба...
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VVM1964
1693247131
"Скажи мне кто твой друг ( в данном случае достаточно фото ) и я скажу кто ты" !!!
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russkiisergei
1693250694
оооооо, за дзюбу муж заступается!!! им пора в европу, у нас такие отношения под запретом!
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