КДК РФС вынес наказание Дзюбе за оскорбление и угрозы в адрес журналиста

Сегодня, 16 августа, в Доме футбола в Москве состоялось заседание КДК РФС, на котором был рассмотрен инцидент с участием Артема Дзюбы.

Нападающий угрожал журналисту Виталию Бородину после матча с «Крыльями Советов».

Футболист пообещал ему «засунуть телефон в одно место».

Дзюба присутствовал на заседании по видеосвязи. Оскорбленный им журналист «РБ Спорт» лично пришел на заседание.

По информации «РБ Спорт», Дзюба получил дисквалификацию на два матча условно. Также форвард оштрафован на 50 тысяч рублей.