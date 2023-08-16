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  • КДК РФС вынес наказание Дзюбе за оскорбление и угрозы в адрес журналиста

КДК РФС вынес наказание Дзюбе за оскорбление и угрозы в адрес журналиста

16 августа 2023, 14:54
10

Сегодня, 16 августа, в Доме футбола в Москве состоялось заседание КДК РФС, на котором был рассмотрен инцидент с участием Артема Дзюбы.

  • Нападающий угрожал журналисту Виталию Бородину после матча с «Крыльями Советов».
  • Футболист пообещал ему «засунуть телефон в одно место».

Дзюба присутствовал на заседании по видеосвязи. Оскорбленный им журналист «РБ Спорт» лично пришел на заседание.

По информации «РБ Спорт», Дзюба получил дисквалификацию на два матча условно. Также форвард оштрафован на 50 тысяч рублей.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (10)
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gunstilzit
1692187657
Интересно за что? У КДК с баблом трудности?
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фанат джигурды
1692192583
Не очень положительно отношусь к поведению Дзюбы вне стадиона, но причём здесь КДК??? Какое футбольное правило нарушил Дзюба??? После игры, за спортсооружением наступает личное время игрока, которое он может тратить по своему усмотрению: рыбачить, сидеть в ресторане, читать книги, играть в компьютерные игрушки и т.д. !!! Завтра КДК штрафанет за то, что игрок вино в магазине купил или не ту книгу прочитал??? Пора уже штрафовать КДК!!!
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шахта Заполярная
1692193623
Дюба забыл наверно, что он уже не в фк бом жевик играет и гриф вседозволенности с него уже снят. Но и писака тоже повел себя подловато. Два сапога пара.
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Kollljan
1692193837
Странно всё это. Получается, что любой чел в манишке с надписью "пресса" может тыкать любому человеку в лицо микрофоном и его послать на х... никак нельзя что ли? А может быть, ему сначала у Дзюбы разрешение спросить надо было?
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NewLife
1692203064
Это ужасно ! Эти ничтожества из КДК не соображают, что теперь при желании любая желтая проститутка сможет спровоцировать игрока на ответное оскорбление и тем самым ослабить неугодную для нее команду.
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Fialet
1692204790
Я согласен с предыдущими комментариями, что пресса оборзела. Но и Цзюба говно по жизни.
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zigbert
1692207857
С журналистов тоже не мешало бы спросить когда они в своих вопросах явно перегибают палку. Ни в коем случае не защищаю в этом инциденте самого Дзюбу.
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gennadiy
1692208588
И журналюге этому не мешала впоять суток 15, что бы думал не о своём пиаре, а о том где можно ,а где нельзя интервью брать.
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gennadiy
1692208708
Событие вне стадиона, причём здесь кдк?
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BRO_football
1692214485
Недолюбливаю Дзюбу, но наказание и вправду тупое. Не думал, что КДК может лезть даже в личную жизнь футболиста и в дела, которые никак не связаны с футболом.
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