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    • КДК РФС вынес наказание Дзюбе за оскорбление и угрозы в адрес журналиста

    КДК РФС вынес наказание Дзюбе за оскорбление и угрозы в адрес журналиста

    Сегодня, 16 августа, в Доме футбола в Москве состоялось заседание КДК РФС, на котором был рассмотрен инцидент с участием Артема Дзюбы.

    • Нападающий угрожал журналисту Виталию Бородину после матча с «Крыльями Советов».
    • Футболист пообещал ему «засунуть телефон в одно место».

    Дзюба присутствовал на заседании по видеосвязи. Оскорбленный им журналист «РБ Спорт» лично пришел на заседание.

    По информации «РБ Спорт», Дзюба получил дисквалификацию на два матча условно. Также форвард оштрафован на 50 тысяч рублей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4263

      Kollljan 1 час назад

      Странно всё это. Получается, что любой чел в манишке с надписью "пресса" может тыкать любому человеку в лицо микрофоном и его послать на х... никак нельзя что ли?
      А может быть, ему сначала у Дзюбы разрешение спросить надо было?

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      Рейтинг: +3745

      шахта Заполярная 1 час назад

      Дюба забыл наверно, что он уже не в фк бом жевик играет и гриф вседозволенности с него уже снят. Но и писака тоже повел себя подловато. Два сапога пара.

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      Рейтинг: +3082

      фанат джигурды 1 час назад

      Не очень положительно отношусь к поведению Дзюбы вне стадиона, но причём здесь КДК??? Какое футбольное правило нарушил Дзюба??? После игры, за спортсооружением наступает личное время игрока, которое он может тратить по своему усмотрению: рыбачить, сидеть в ресторане, читать книги, играть в компьютерные игрушки и т.д. !!! Завтра КДК штрафанет за то, что игрок вино в магазине купил или не ту книгу прочитал???
      Пора уже штрафовать КДК!!!

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      Рейтинг: +670

      gunstilzit 3 часа назад

      Интересно за что?
      У КДК с баблом трудности?

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