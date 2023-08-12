«Я тебе телефон в одно место засуну»: Дзюба угрожал журналисту после матча с «Крыльями»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба снова попал в скандальную ситуацию.
34-летний футболист угрожал журналисту на автопарковке в Москве.
«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз.
Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь...» – сказал Дзюба журналисту.
- Форвард «Локо» сегодня не сыграл с «Крыльями Советов» (1:1) из-за травмы.
- В новом сезоне Дзюба забил 1 гол в 4 матчах.
- В июле он отказался отвечать на вопросы журналистов, назвав представителей СМИ «скучными и неинтересными».
Источник: «РБ Спорт»