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  • «Я тебе телефон в одно место засуну»: Дзюба угрожал журналисту после матча с «Крыльями»

«Я тебе телефон в одно место засуну»: Дзюба угрожал журналисту после матча с «Крыльями»

12 августа 2023, 17:55
26

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба снова попал в скандальную ситуацию.

34-летний футболист угрожал журналисту на автопарковке в Москве.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз.

Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь...» – сказал Дзюба журналисту.

  • Форвард «Локо» сегодня не сыграл с «Крыльями Советов» (1:1) из-за травмы.
  • В новом сезоне Дзюба забил 1 гол в 4 матчах.
  • В июле он отказался отвечать на вопросы журналистов, назвав представителей СМИ «скучными и неинтересными».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (26)
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Эном айс
1691852623
Да и молодец.В данном случае всецело одобряю.
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odessakmv
1691853286
Журнашлюшке в каждое место по телефону засунуть в усиленном виброрежиме и звонить без остановки пару часов на все сразу
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ziborock
1691853347
У Дзюбы всё к "одному месту" сводится!
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Таврида
1691853615
И в чем Дзюба не прав? Журнашлюха должна отличать пресс-конференции от личной жизни, а то реально будет телефон из "одного места" доставать.
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ВетеR
1691856464
дзюба знает место для телефона)), видать спец
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BRO_football
1691856606
Ща комитет по этике РФС рассмотрит эпизод и влепит Дзюбе дисквалификацию на матч за свой длинный язык. С другой стороны, журналист тоже не прав и лезть к футболистам со всякими вопросами на улице тоже нехорошо.
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Plyash
1691857853
Дзюбло опытный извращуга,однако,наверняка знает,что говорит.И телефон он может не в одно место вставить,а в несколько...Опыт не пропьёшь.
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alefreddy
1691859468
а почему не Азмуну что то попутал Зюба
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nemolod
1691860437
Ну что-вполне корректно ответил - что в одно место (но конкретно же не указал в какое именно)! (А дальше уж кто как понимает или хочет понимать)
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Добрый Бобер
1691912014
Как бы плохо я не относился к Дзюбе, но здесь к нему вообще претензий нет. Человек идёт по своим делам, с детьми... А этот доматался до него.
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