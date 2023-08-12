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    • «Я тебе телефон в одно место засуну»: Дзюба угрожал журналисту после матча с «Крыльями»

    «Я тебе телефон в одно место засуну»: Дзюба угрожал журналисту после матча с «Крыльями»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба снова попал в скандальную ситуацию.

    34-летний футболист угрожал журналисту на автопарковке в Москве.

    «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз.

    Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь...» – сказал Дзюба журналисту.

    • Форвард «Локо» сегодня не сыграл с «Крыльями Советов» (1:1) из-за травмы.
    • В новом сезоне Дзюба забил 1 гол в 4 матчах.
    • В июле он отказался отвечать на вопросы журналистов, назвав представителей СМИ «скучными и неинтересными».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии36
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    • ...
      Рейтинг: +4397

      mutabor0992 5 минут назад

      Рукоблуду нужно впаять за пропаганду лгбт сообщества!

      0
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      Рейтинг: +651

      Xiko 1 час назад

      Мне кажется человека уже довели на психологическом уровне

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2893

      nemolod 2 часа назад

      Ну что-вполне корректно ответил - что в одно место (но конкретно же не указал в какое именно)! (А дальше уж кто как понимает или хочет понимать)

      1
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      Рейтинг: +4532

      ziborock 2 часа назад

      Болельщик Зенита - это тот, кто гоаорит что "Дзюба не наш!" и при этом постоянно за него горой!)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4891

      Spirit_78 > ziborock 28 минут назад

      Так он же больше ваш, вы его породили))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4532

      ziborock 2 часа назад

      Июнь 2023: Дзюба хвалит Бородина за хорошие вопросы о книгах и инопланетянах.
      Август 2023: "Я тебе телефон в одно место засуну!")))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2943

      alefreddy 2 часа назад

      а почему не Азмуну что то попутал Зюба

      2
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      Рейтинг: +587

      Айболид 2 часа назад

      Ведь только порося точно знают , где именно находится "одно место" . Для других в этой фразе ничего определённого нет .
      И это логично , если вспомнить чьим воспитанником является зюба .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4532

      ziborock > Айболид 2 часа назад

      Азмун точно знает где находится "одно место"!)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +587

      Айболид > ziborock 2 часа назад

      Возможно . А сви нятня не просто знает , но и постоянно и с удовольствием смакует подробности . Это у вас видимо в крови .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4532

      ziborock > Айболид 2 часа назад

      Это тебе Крестовский сказал?!)))

      2
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      Рейтинг: +587

      Айболид > ziborock 2 часа назад

      Кто это ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +587

      Айболид > ziborock 2 часа назад

      Это видно по вашим комментам .

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      Рейтинг: +4532

      ziborock > Айболид 1 час назад

      А что видно по вашим не скажете?!)

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      Рейтинг: +587

      Айболид > ziborock 1 час назад

      Ничего особенного , тем более их тут раз-два и обчёлся .

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      Рейтинг: +15793

      Алексей З > Айболид 1 час назад

      Тебе конечно не понятно , у тебя в том месте постоянно чей-то пенис.

      0
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      Рейтинг: +312

      mab1011 3 часа назад

      Как фамилия этого журналиста? Страна должна знать своих героев, которые готовы пожертвовать одним местом... Если это вообще журналист, а не фанат команды-соперника, который достал Дзюбу не на пресс-конференции, а на прогулке с семьёй, а потом продал эту запись.

      1
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      Рейтинг: +14893

      playsh 3 часа назад

      Дзюбло опытный извращуга,однако,наверняка знает,что говорит.И телефон он может не в одно место вставить,а в несколько...Опыт не пропьёшь.

      3
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      Рейтинг: +2565

      Болотоход 3 часа назад

      Это дрочильник может! Азмунке видать не раз засовывал))) Позор блеклым.

      7
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