«Я тебе телефон в одно место засуну»: Дзюба угрожал журналисту после матча с «Крыльями»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба снова попал в скандальную ситуацию.

34-летний футболист угрожал журналисту на автопарковке в Москве.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз.

Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь...» – сказал Дзюба журналисту.