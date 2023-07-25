Дзюба отказался отвечать на вопросы журналистов: «Вы скучные, одна желтуха»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба отказался отвечать на вопросы журналистов после матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России против «Урала» (2:1).
– Артем, никого не слушай.
–Если бы я кого-то слушал, то уже давно повесился бы.
Как старт сезона? Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные, одна желтуха. Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать.
- В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах минувшего сезона.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»