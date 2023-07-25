Дзюба отказался отвечать на вопросы журналистов: «Вы скучные, одна желтуха»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба отказался отвечать на вопросы журналистов после матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России против «Урала» (2:1).

– Артем, никого не слушай.

–Если бы я кого-то слушал, то уже давно повесился бы.

Как старт сезона? Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные, одна желтуха. Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать.