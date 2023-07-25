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    • Дзюба отказался отвечать на вопросы журналистов: «Вы скучные, одна желтуха»

    Дзюба отказался отвечать на вопросы журналистов: «Вы скучные, одна желтуха»

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба отказался отвечать на вопросы журналистов после матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России против «Урала» (2:1).

    – Артем, никого не слушай.

    –Если бы я кого-то слушал, то уже давно повесился бы.

    Как старт сезона? Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные, одна желтуха. Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах минувшего сезона.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15219

      R_a_i_n 1 час назад

      Позор баклану!

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      Рейтинг: +1213

      Номэд 1 час назад

      Его со слуцким теперь только вопросы про члены и зенитовское педо-рио интересуют.

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