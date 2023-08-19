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  • Дзюба послал комментатора «Матч ТВ» во время игры «Краснодар» – «Локо»

Дзюба послал комментатора «Матч ТВ» во время игры «Краснодар» – «Локо»

19 августа 2023, 23:27
20

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба выложил в социальной сети видео, как смотрит матч пятого тура РПЛ между своей командой и «Краснодаром» (1:1).

У Дзюбы была включена трансляция игры на «Матч ТВ». Комментатор Михаил Моссаковский заявил, что «Локомотив» «вымучил» свой гол на 98-й минуте.

Дзюба на это ответил: «Иди ты, ***, знаешь куда...».

  • Игрок сейчас условно дисквалифицирован на 2 матча за хамство в адрес журналиста Виталия Бородина неделю назад.
  • Дзюба не поехал в Краснодар из-за травмы.
  • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Дзюба Артем
Комментарии (20)
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paracetamol
1692476997
Я этих комментаторов раз по 20 за матч посылаю туда же, а они все не идут. Так что Дзюба, я с тобой!
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Виталий-Быканов-vkontakte
1692508692
Ну по сути мы так все их посылаем как минимум ))))))))))! А еще, я думаю комментатору незачем обижаться, ведь мы на футболистов и не такое говорим)))), а от этого сказанного у него не убудет)))
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моэм
1692509375
В футболе , комментаторы матч тв абсолютные дубы , вот и отрабатывают зарплату как могут ....уроды....но на нашем тв все такие .
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Бригадный
1692511566
Комментаторы не все конченые дебилы. Дзюба - да. В очередной раз подтверждает это. Но это общая тенденция. Когда из спортсмена или артиста пытаются сделать кумира. Как правило, эти рукотворные кумиры оказываются полным дерьмом. К примеру, некто Слуцкий Лёня кем на поверку оказался? Обыкновенным либеральным чмом. В полном смысле этого слова. При том, что в отличие от клинических дураков-футболистов, не без образования чмом.
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paracetamol
1692514217
Дзюба молодец, я за Дзюбу!
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САДЫЧОК
1692515497
Дзюба бревно ! Тренер ноль ! Пиняев пердив! Много , нужно изменять Локо !
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Красногорск_Фан
1692516387
Вот такая же история как с онанизмом. Все это делают. И дрочат и комментаторов матерят. Но не все публично. Придурок. Посмотри на место Локо в таблице и займись делом.
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avera
1692521069
Ну если это правда. Эти комментаторы иногда такую чушь несут, что Дзюба нервно курит в сторонке. И самое главное, что все они считают себя знатоками и профессионалами.
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Пингвины Антарктиды/Толян
1692521926
Дзюба против футбольных комментаторов Матч ТВ, это круто
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САДЫЧОК
1692522254
Дзюба-это днище !
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