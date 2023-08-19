Дзюба послал комментатора «Матч ТВ» во время игры «Краснодар» – «Локо»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба выложил в социальной сети видео, как смотрит матч пятого тура РПЛ между своей командой и «Краснодаром» (1:1).

У Дзюбы была включена трансляция игры на «Матч ТВ». Комментатор Михаил Моссаковский заявил, что «Локомотив» «вымучил» свой гол на 98-й минуте.

Дзюба на это ответил: «Иди ты, ***, знаешь куда...».

Игрок сейчас условно дисквалифицирован на 2 матча за хамство в адрес журналиста Виталия Бородина неделю назад.

Дзюба не поехал в Краснодар из-за травмы.

Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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