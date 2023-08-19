Дзюба послал комментатора «Матч ТВ» во время игры «Краснодар» – «Локо»

Я этих комментаторов раз по 20 за матч посылаю туда же, а они все не идут. Так что Дзюба, я с тобой!
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба выложил в социальной сети видео, как смотрит матч пятого тура РПЛ между своей командой и «Краснодаром» (1:1).
У Дзюбы была включена трансляция игры на «Матч ТВ». Комментатор Михаил Моссаковский заявил, что «Локомотив» «вымучил» свой гол на 98-й минуте.
Дзюба на это ответил: «Иди ты, ***, знаешь куда...».
- Игрок сейчас условно дисквалифицирован на 2 матча за хамство в адрес журналиста Виталия Бородина неделю назад.
- Дзюба не поехал в Краснодар из-за травмы.
- Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.