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    • Дзюба послал комментатора «Матч ТВ» во время игры «Краснодар» – «Локо»

    Дзюба послал комментатора «Матч ТВ» во время игры «Краснодар» – «Локо»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба выложил в социальной сети видео, как смотрит матч пятого тура РПЛ между своей командой и «Краснодаром» (1:1).

    У Дзюбы была включена трансляция игры на «Матч ТВ». Комментатор Михаил Моссаковский заявил, что «Локомотив» «вымучил» свой гол на 98-й минуте.

    Дзюба на это ответил: «Иди ты, ***, знаешь куда...».

    • Игрок сейчас условно дисквалифицирован на 2 матча за хамство в адрес журналиста Виталия Бородина неделю назад.
    • Дзюба не поехал в Краснодар из-за травмы.
    • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 23:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19044

      paracetamol 10 минут назад

      Я этих комментаторов раз по 20 за матч посылаю туда же, а они все не идут. Так что Дзюба, я с тобой!

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