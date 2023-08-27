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  • Нагучев в матче «Сочи» – «Локо» 30 минут не упоминал Дзюбу – комментатор объяснил протест

Нагучев в матче «Сочи» – «Локо» 30 минут не упоминал Дзюбу – комментатор объяснил протест

27 августа 2023, 21:22
10

Комментатор матча шестого тура РПЛ «Сочи»«Локомотив» Роман Нагучев до 30-й минуты не произносил фамилию форварда гостей Артема Дзюбы. Это журналистский протест.

«30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы – всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен.

Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова. Мое молчание – это перформанс в защиту профессии», – написал Нагучев.

  • 2 недели назад Дзюба нахамил журналисту «РБ Спорт» Виталию Бородину.
  • Через неделю игрок, смотря матч «Краснодар» – «Локо», послал комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Романа Нагучева
Россия. Премьер-лига Локомотив Сочи Дзюба Артем
Комментарии (10)
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Zenit2312
1693161756
****** занимаются , что один что другой.
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Burtaze
1693193518
Дзюба это спортсмен с большой буквы..а нагучев говно с под желтой курицы..протестант е... попристроились балаболы... под харьков их окопы рыть
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sergan113
1693194458
Комментировал слабо, не интересно, не азартно. Меняй профессию не твое. Хотя сам матч посредственный был.
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Vladimir-Shelepnev-google
1693203658
Журналист защищает журналиста. Да но во первых кто Дзюбу довёл до этого журналисты. Во вторых это 19 летний неуч журналист? Что он в 19 лет окончил, может школу . Он скорее всего блогер, а кто такие блогеры это бездельники и их защищает Нагучев, Сам такой
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paracetamol
1693238155
Стьюарт объявил забастовку и не стал обслуживать лучшего клиента? Эй, директор, замените официанта!
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моэм
1693245060
То что на матч тв в комментаторах остались одни дебилы знают уже все ....по идее руководство должно выгнать с работы работника использующего рабочее место для демонстрации своего личного " ФЕ " , кстати вместо работы за которую идёт зарплата .
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Дмитрий-Россинский-vkonta
1693503499
Нагучев - очень странный. Он работает на федеральном канале, пусть свои протесты в личном блоге устраивает.
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