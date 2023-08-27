Нагучев в матче «Сочи» – «Локо» 30 минут не упоминал Дзюбу – комментатор объяснил протест

Комментатор матча шестого тура РПЛ «Сочи» – «Локомотив» Роман Нагучев до 30-й минуты не произносил фамилию форварда гостей Артема Дзюбы. Это журналистский протест.

«30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы – всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен.

Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова. Мое молчание – это перформанс в защиту профессии», – написал Нагучев.

2 недели назад Дзюба нахамил журналисту «РБ Спорт» Виталию Бородину.

Через неделю игрок, смотря матч «Краснодар» – «Локо», послал комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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