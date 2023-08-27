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    • Нагучев в матче «Сочи» – «Локо» 30 минут не упоминал Дзюбу – комментатор объяснил протест

    Нагучев в матче «Сочи» – «Локо» 30 минут не упоминал Дзюбу – комментатор объяснил протест

    Комментатор матча шестого тура РПЛ «Сочи» – «Локомотив» Роман Нагучев до 30-й минуты не произносил фамилию форварда гостей Артема Дзюбы. Это журналистский протест.

    «30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы – всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен.

    Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова. Мое молчание – это перформанс в защиту профессии», – написал Нагучев.

    • 2 недели назад Дзюба нахамил журналисту «РБ Спорт» Виталию Бородину.
    • Через неделю игрок, смотря матч «Краснодар» – «Локо», послал комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Романа Нагучева

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    Сегодня, 21:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -11

      Zenit2312 45 минут назад

      ****** занимаются , что один что другой.

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