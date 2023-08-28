«Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»: смотреть онлайн, прямая трансляция 28 августа 2023

Смотреть прямую трансляцию матч «Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад», 4 тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2023, в 21:00 по московскому времени.
Составы на матч:
«Аль-Вахда»: Атийя, Бакшуин, Islam, Ямик, Аль-Моуалад, Al-Ghamdi, Фажр, Аль-Хеджи, Abdulazi, Аль-Кахтани, Анселмо
Главный тренер: Гиоргос Донис
«Аль-Иттихад»: Гроэ, Аль-Шенгити, Хаусауи, Шарахили, Бамасуд, Канте, Фабиньо, Ромариньо, Амдалла, Коронадо, Бензема.
Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»
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Источник: «Бомбардир»