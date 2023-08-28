Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • «Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»: смотреть онлайн, прямая трансляция 28 августа 2023

    «Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»: смотреть онлайн, прямая трансляция 28 августа 2023

    Смотреть прямую трансляцию матч «Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад», 4 тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2023, в 21:00 по московскому времени.

    Составы на матч:

    «Аль-Вахда»: Атийя, Бакшуин, Islam, Ямик, Аль-Моуалад, Al-Ghamdi, Фажр, Аль-Хеджи, Abdulazi, Аль-Кахтани, Анселмо

    Главный тренер: Гиоргос Донис

    «Аль-Иттихад»: Гроэ, Аль-Шенгити, Хаусауи, Шарахили, Бамасуд, Канте, Фабиньо, Ромариньо, Амдалла, Коронадо, Бензема.

    Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»

    Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет» и «VK-Видео»

    В СА ожидается жаркий сезон: следите за любимыми игроками и ставьте на матчи без риска!

    Новости по теме
    Стали известны стартовые составы на матч «Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»: 28 августа 2023
    Стали известны стартовые составы на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак»: 28 августа 2023
    «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2023
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17858

      Garrincha58 5 минут назад

      а где зрители? для кого шейхи тратят миллионы? зачем всё это!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 