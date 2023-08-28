«Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»: смотреть онлайн, прямая трансляция 28 августа 2023

Смотреть прямую трансляцию матч «Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад», 4 тур чемпионата Саудовской Аравии по футболу на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2023, в 21:00 по московскому времени.

Составы на матч:

«Аль-Вахда»: Атийя, Бакшуин, Islam, Ямик, Аль-Моуалад, Al-Ghamdi, Фажр, Аль-Хеджи, Abdulazi, Аль-Кахтани, Анселмо

Главный тренер: Гиоргос Донис

«Аль-Иттихад»: Гроэ, Аль-Шенгити, Хаусауи, Шарахили, Бамасуд, Канте, Фабиньо, Ромариньо, Амдалла, Коронадо, Бензема.

Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»

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