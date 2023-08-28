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    • Мать Рубиалеса объявила голодовку: главу испанского футбола отстранили на три месяца за поцелуй

    Мать Рубиалеса объявила голодовку: главу испанского футбола отстранили на три месяца за поцелуй

    Анхелес Бехар, мать президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, не согласна с травлей своего сына.

    Женщина сегодня утром заперлась в церкви в городе Мотриль и объявила голодовку.

    Ее требование – прекратить «кровавую и бесчеловечную охоту» на сына.

    «Они делают с моим сыном то, чего он не заслуживает. Почему они с ним жестоки? Что стоит за всей этой историей? Мой сын не способен причинить кому-либо вред», – заявила Бехар.

    • Сборная Испании неделю назад выиграла женский ЧМ.
    • После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.
    • Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.
    • Вскоре ФИФА отстранила его на 90 дней от всей деятельности, связанной с футболом.

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    Источник: Cope

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    Сегодня, 12:51
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1818

      Таврида 1 час назад

      Конате получил российское гражданство, а редакторы Бомбардира до сих пор сопли про Рубиалеса жуют.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +721

      Октавиус > Таврида 39 минут назад

      новость вышла более суток назад - доброе утро!

      https://bombardir.ru/news/706055-konate-iz-ahmata-poluchil-rossiyskiy-pasport

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1278

      k611 1 час назад

      Прям сериал какой то получается

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