Мать Рубиалеса объявила голодовку: главу испанского футбола отстранили на три месяца за поцелуй

Анхелес Бехар, мать президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, не согласна с травлей своего сына.

Женщина сегодня утром заперлась в церкви в городе Мотриль и объявила голодовку.

Ее требование – прекратить «кровавую и бесчеловечную охоту» на сына.

«Они делают с моим сыном то, чего он не заслуживает. Почему они с ним жестоки? Что стоит за всей этой историей? Мой сын не способен причинить кому-либо вред», – заявила Бехар.