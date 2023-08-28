Мать Рубиалеса объявила голодовку: главу испанского футбола отстранили на три месяца за поцелуй

Анхелес Бехар, мать президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, не согласна с травлей своего сына.
Женщина сегодня утром заперлась в церкви в городе Мотриль и объявила голодовку.
Ее требование – прекратить «кровавую и бесчеловечную охоту» на сына.
«Они делают с моим сыном то, чего он не заслуживает. Почему они с ним жестоки? Что стоит за всей этой историей? Мой сын не способен причинить кому-либо вред», – заявила Бехар.
- Сборная Испании неделю назад выиграла женский ЧМ.
- После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.
- Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.
- Вскоре ФИФА отстранила его на 90 дней от всей деятельности, связанной с футболом.
Источник: Cope