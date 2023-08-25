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  • Иглесиас завершил карьеру в сборной Испании из-за отказа Рубиалеса уходить в отставку

Иглесиас завершил карьеру в сборной Испании из-за отказа Рубиалеса уходить в отставку

25 августа 2023, 16:51
6

Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас объявил об уходе из сборной Испании в 30 лет.

Он отказался от выступлений за национальную команду из-за Луиса Рубиалеса.

Сегодня президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сказал, что не уйдет в отставку на фоне скандала с поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо.

«Я чувствую грусть и разочарование. Как футболист и как человек я не чувствую, что согласен с произошедшим сегодня. Мне жаль, что давление и фокус внимания остаются на моей коллеге.

Игра в футболке сборной Испании – одно из величайших событий, которые случались в моей карьере. Я не знаю, появится ли у меня возможность снова испытать это когда-то, но я принял решение не возвращаться в сборную до тех пор, пока ситуация не изменится, пока подобные действия остаются безнаказанными.

За более справедливый, за более гуманный, за достойный футбол», – написал Иглесиас в твиттере.

  • Форвард «Бетиса» провел 2 матча за сборную Испании.
  • Ранее Икер Касильяс назвал нежелание Рубиалеса покидать пост главы RFEF «позорищем».

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Источник: твиттер Борхи Иглесиаса
Испания. Примера Бетис Испания Иглесиас Борха
Комментарии (6)
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acor94
1692971901
Легко отказаться от того чего6у тебя нет и не будет)
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sochi-2013
1692977526
Надо штанги делать мягкие, а то вон что бывает, если стукнуться о нее головой. Какая связь поцелуя, тем более, как я понял, девушка была совсем не против, с "За более справедливый, за более гуманный, за достойный футбол"?
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Черкизовский Кот
1692981183
Начал в 29. Закончил в 30. Спасибо за всё, Легенда!!!
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lordmrv
1692981418
Блин, не до конца в теме. Ну поцеловал он футболистку и что? Если бы футболиста, то все нормально бы было?
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SanInstructor
1692998468
на эмоциях чмокнул разок, а раздули...
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Oldtrafford83
1693027919
В Испании видимо все святые,целомудренные и лицемерные))
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