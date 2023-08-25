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    • Иглесиас завершил карьеру в сборной Испании из-за отказа Рубиалеса уходить в отставку

    Иглесиас завершил карьеру в сборной Испании из-за отказа Рубиалеса уходить в отставку

    Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас объявил об уходе из сборной Испании в 30 лет.

    Он отказался от выступлений за национальную команду из-за Луиса Рубиалеса.

    Сегодня президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сказал, что не уйдет в отставку на фоне скандала с поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо.

    «Я чувствую грусть и разочарование. Как футболист и как человек я не чувствую, что согласен с произошедшим сегодня. Мне жаль, что давление и фокус внимания остаются на моей коллеге.

    Игра в футболке сборной Испании – одно из величайших событий, которые случались в моей карьере. Я не знаю, появится ли у меня возможность снова испытать это когда-то, но я принял решение не возвращаться в сборную до тех пор, пока ситуация не изменится, пока подобные действия остаются безнаказанными.

    За более справедливый, за более гуманный, за достойный футбол», – написал Иглесиас в твиттере.

    • Форвард «Бетиса» провел 2 матча за сборную Испании.
    • Ранее Икер Касильяс назвал нежелание Рубиалеса покидать пост главы RFEF «позорищем».

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    Источник: твиттер Борхи Иглесиаса

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    Сегодня, 16:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3891

      acor94 1 час назад

      Легко отказаться от того чего6у тебя нет и не будет)

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