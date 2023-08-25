Иглесиас завершил карьеру в сборной Испании из-за отказа Рубиалеса уходить в отставку

Легко отказаться от того чего6у тебя нет и не будет)
Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас объявил об уходе из сборной Испании в 30 лет.
Он отказался от выступлений за национальную команду из-за Луиса Рубиалеса.
Сегодня президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сказал, что не уйдет в отставку на фоне скандала с поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо.
«Я чувствую грусть и разочарование. Как футболист и как человек я не чувствую, что согласен с произошедшим сегодня. Мне жаль, что давление и фокус внимания остаются на моей коллеге.
Игра в футболке сборной Испании – одно из величайших событий, которые случались в моей карьере. Я не знаю, появится ли у меня возможность снова испытать это когда-то, но я принял решение не возвращаться в сборную до тех пор, пока ситуация не изменится, пока подобные действия остаются безнаказанными.
За более справедливый, за более гуманный, за достойный футбол», – написал Иглесиас в твиттере.
- Форвард «Бетиса» провел 2 матча за сборную Испании.
- Ранее Икер Касильяс назвал нежелание Рубиалеса покидать пост главы RFEF «позорищем».