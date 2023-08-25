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    • Касильяс жестко отреагировал на отказ Рубиалеса уходить в отставку после скандального поцелуя

    Касильяс жестко отреагировал на отказ Рубиалеса уходить в отставку после скандального поцелуя

    Экс-капитан сборной Испании Икер Касильяс одним словом охарактеризовал резонансное заявление Луиса Рубиалеса.

    Сегодня президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сказал, что не уйдет в отставку на фоне скандала с поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо.

    «Позорище», – написал Касильяс в соцсетях после слов Рубиалеса.

    • Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.
    • После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения.
    • Когда Рубиалес награждал Эрмосо, он поцеловал ее в губы.

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    Источник: твиттер Икера Касильяса

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    Сегодня, 16:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3891

      acor94 1 час назад

      Позорище, что его призывали уйти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      Dob13 1 час назад

      из ничего раздули скандал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7239

      sochi-2013 1 час назад

      Поцелуй Касильяса, и всё простят.
      В засос.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      LogvinovSerj13 1 час назад

      Позорище - это толерантные европейцы! Он не любит педиков, это норма!

      0
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