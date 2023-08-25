Касильяс жестко отреагировал на отказ Рубиалеса уходить в отставку после скандального поцелуя

Экс-капитан сборной Испании Икер Касильяс одним словом охарактеризовал резонансное заявление Луиса Рубиалеса.
Сегодня президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сказал, что не уйдет в отставку на фоне скандала с поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо.
«Позорище», – написал Касильяс в соцсетях после слов Рубиалеса.
- Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.
- После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения.
- Когда Рубиалес награждал Эрмосо, он поцеловал ее в губы.
Источник: твиттер Икера Касильяса