Стала известна зарплата Манчини в сборной Саудовской Аравии

Роберто Манчини в скором времени возглавит сборную Саудовской Аравии.

Итальянский тренер заключит трехлетний контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года.

Манчини будет зарабатывать 20 миллионов евро в год. Ранее сообщалось о 40-миллионном окладе для 58-летнего специалиста.

Манчини покинул сборную Италии после 5 лет работы.

Он привел команду к победе на Евро-2020.

Новым тренером итальянской команды стал Лучано Спаллетти.

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