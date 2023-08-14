Стала известна зарплата Манчини в Саудовской Аравии

Саудиты деньги не жалеют. Скоро там одни звезды играть будут.
Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини получил гигантское предложение из Саудовской Аравии.
По информации La Gazzetta dello Sport, итальянцу предложили трехлетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год. Суммарно Манчини сможет получить 120 миллионов евро.
Сделка должна быть закрыта в течение двух дней.
- Манчини возглавлял сборную Италии пять лет.
- При нем сборная выиграла Евро-2020.
- Сообщалось, что на место Манчини может прийти Лучано Спаллетти.