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    Стала известна зарплата Манчини в Саудовской Аравии

    Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини получил гигантское предложение из Саудовской Аравии.

    По информации La Gazzetta dello Sport, итальянцу предложили трехлетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год. Суммарно Манчини сможет получить 120 миллионов евро.

    Сделка должна быть закрыта в течение двух дней.

    • Манчини возглавлял сборную Италии пять лет.
    • При нем сборная выиграла Евро-2020.
    • Сообщалось, что на место Манчини может прийти Лучано Спаллетти.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1192

      k611 3 часа назад

      Саудиты деньги не жалеют. Скоро там одни звезды играть будут.

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