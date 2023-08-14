Стала известна зарплата Манчини в Саудовской Аравии

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини получил гигантское предложение из Саудовской Аравии.

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянцу предложили трехлетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год. Суммарно Манчини сможет получить 120 миллионов евро.

Сделка должна быть закрыта в течение двух дней.

Манчини возглавлял сборную Италии пять лет.

При нем сборная выиграла Евро-2020.

Сообщалось, что на место Манчини может прийти Лучано Спаллетти.

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